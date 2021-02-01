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Медведев рассказал, как его семья живет в период пандемии
Медведев рассказал, как его семья живет в период пандемии
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, как он и его семья переживают пандемию: стало меньше общения и поездок. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:03
2021-02-01T12:47
большое интервью дмитрия медведева
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, как он и его семья переживают пандемию: стало меньше общения и поездок."То есть пандемия не способствует развитию человеческих контактов, если говорить о жизни в офлайне. А всё-таки основная часть жизни идёт в офлайне, я напомню даже тем, кто представляет интернет-СМИ. Хотя у кого как, это тоже возможно", - добавил он.Медведев также рассказал и о своей семье. "В отношении того, как семья моя проживает. Собственно, так же и проживает: меньше общается с друзьями, сын меньше общается с друзьями, меньше каких-то возможных поездок и так далее", - поделился Медведев.В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности. Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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большое интервью дмитрия медведева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, политика

Медведев рассказал, как его семья живет в период пандемии

09:03 01.02.2021 (обновлено: 12:47 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, как он и его семья переживают пандемию: стало меньше общения и поездок.
"Ну если говорить о том, как мы все переживаем эту пору, может быть, это покажется несколько странным, но, я думаю, мы все в значительной степени испытываем одни и те же неприятности. В чём они заключаются? В том, что гораздо меньше стало общения, контактов. Необходимо постоянно проверяться, для того, чтобы понять, что со здоровьем происходит, и так далее", - сказал он в интервью российским СМИ.
"То есть пандемия не способствует развитию человеческих контактов, если говорить о жизни в офлайне. А всё-таки основная часть жизни идёт в офлайне, я напомню даже тем, кто представляет интернет-СМИ. Хотя у кого как, это тоже возможно", - добавил он.
Медведев также рассказал и о своей семье. "В отношении того, как семья моя проживает. Собственно, так же и проживает: меньше общается с друзьями, сын меньше общается с друзьями, меньше каких-то возможных поездок и так далее", - поделился Медведев.
В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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