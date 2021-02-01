https://ria.ru/20210201/pandemiya-1595436851.html

Медведев рассказал, как его семья живет в период пандемии

Медведев рассказал, как его семья живет в период пандемии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, как он и его семья переживают пандемию: стало меньше общения и поездок. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:03

2021-02-01T09:03

2021-02-01T12:47

большое интервью дмитрия медведева

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

дмитрий медведев

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, как он и его семья переживают пандемию: стало меньше общения и поездок."То есть пандемия не способствует развитию человеческих контактов, если говорить о жизни в офлайне. А всё-таки основная часть жизни идёт в офлайне, я напомню даже тем, кто представляет интернет-СМИ. Хотя у кого как, это тоже возможно", - добавил он.Медведев также рассказал и о своей семье. "В отношении того, как семья моя проживает. Собственно, так же и проживает: меньше общается с друзьями, сын меньше общается с друзьями, меньше каких-то возможных поездок и так далее", - поделился Медведев.В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности. Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210201/polza-1595434117.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большое интервью дмитрия медведева, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, политика