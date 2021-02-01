В Красноярске 27 человек отравились водой из-под крана
КРАСНОЯРСК, 1 фев - РИА Новости. В микрорайоне Студенческий городок Красноярска некачественной водой из-под крана отравились не менее 27 человек, сообщает пресс-служба компании-поставщика "КрасКом".
Красноярская прокуратура в понедельник начала проверку после информации в СМИ о массовых отравлениях водой в Октябрьском районе Красноярска. Также проверку начал краевой главк СК. По информации СМИ, сообщения приходили с улиц Киренского, Дачной, Борисова и 2-й Огородной, где накануне отключали холодную воду. Согласно данным СМИ, после восстановления водоснабжения жители почувствовали странный вкус воды и горечь, позднее появились симптомы тяжелого отравления.
"На данный момент установлено 27 человек, пострадавших в разной степени от некачественной воды по следующим адресам: ул. Киренского, 32,32к,32м, ул. 2-я Огородная, 22а,24,25,26; ул. Дачная, 28, 30а, 35, 35А; Ул. Борисова, 30. … Всем жителям выше названных домов настоятельно рекомендуем до полного выяснения причин пользоваться холодной водой как технической, предварительно её следует прокипятить", - говорится в сообщении.
В компании пояснили, что всю предстоящую неделю "КрасКом" и Роспотребнадзор будут отбирать дополнительные пробы из распределительной сети и в квартирах домов в Студгородке.
Ранее сообщалось, что в краевом главке Роспотребнадзора начали расследование по ситуации и взяли пробы воды. Компания-поставщик воды "КрасКом" заявила, что дополнительные исследования на водозаборе Красноярска после сообщений о массовых отравлениях показали ее безопасность. В то же время ранее в компании заявили, что в работе ее сотрудников есть недочет - они не дали рекомендации управляющим компаниям и ТСЖ сбросить застоявшуюся воду из внутридомовых инженерных систем после отключений.
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