В Россию возобновят поставки онкопрепарата "Винкристин"
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Фармацевтическая компания Teva возобновляет поставки в Россию онкопрепарата "Винкристин", включенного в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает компания. Первая партия лекарства поступит в Россию в апреле.
"Teva... информирует о возобновлении поставок препарата "Винкристин-Тева" (международное непатентованное наименование "Винкристин"), включенного в перечень ЖНВЛП, для терапии российских пациентов. Препарат является важной частью современных программ лечения онкологических заболеваний, в первую очередь, у детей", - говорится в сообщении.
Teva отмечает, что возобновление поставок стало возможным благодаря перерегистрации Минздравом РФ предельной отпускной цены препарата.
Ряд онкопрепаратов в РФ оказались в дефиците из-за заниженной цены регистрации. Как поясняли в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), цены на эти препараты были зарегистрированы еще в 2010 году на сильно заниженном уровне, что делало их производство и поставки нерентабельными. Правительство РФ в конце октября 2020 года приняло постановление, утверждающее порядок установления экономически обоснованных цен на эти лекарства.
"О дальнейших планах по поставкам Teva будет незамедлительно информировать Министерство здравоохранения РФ после получения подтверждения от завода-производителя. Компания Teva всецело поддерживает предпринятые шаги ФАС и Министерства здравоохранения РФ", - добавили в компании.
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