https://ria.ru/20210201/onkopreparat--1595501780.html

В Россию возобновят поставки онкопрепарата "Винкристин"

В Россию возобновят поставки онкопрепарата "Винкристин"

Фармацевтическая компания Teva возобновляет поставки в Россию онкопрепарата "Винкристин", включенного в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:48

2021-02-01T13:48

2021-02-01T13:48

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153135/60/1531356030_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_a865fa688c407b51a37ad02037823cb9.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Фармацевтическая компания Teva возобновляет поставки в Россию онкопрепарата "Винкристин", включенного в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщает компания. Первая партия лекарства поступит в Россию в апреле.Teva отмечает, что возобновление поставок стало возможным благодаря перерегистрации Минздравом РФ предельной отпускной цены препарата.Ряд онкопрепаратов в РФ оказались в дефиците из-за заниженной цены регистрации. Как поясняли в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), цены на эти препараты были зарегистрированы еще в 2010 году на сильно заниженном уровне, что делало их производство и поставки нерентабельными. Правительство РФ в конце октября 2020 года приняло постановление, утверждающее порядок установления экономически обоснованных цен на эти лекарства."О дальнейших планах по поставкам Teva будет незамедлительно информировать Министерство здравоохранения РФ после получения подтверждения от завода-производителя. Компания Teva всецело поддерживает предпринятые шаги ФАС и Министерства здравоохранения РФ", - добавили в компании.

https://ria.ru/20201225/onkopreparaty-1590949796.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика