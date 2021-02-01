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Московский омбудсмен проверит дело о попытке самоубийства на Тверской
Московский омбудсмен проверит дело о попытке самоубийства на Тверской
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что проверяет ситуацию с мужчиной, который попытался покончить с собой на... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:56
2021-02-01T14:56
2021-02-01T14:56
россия
тверская улица
татьяна потяева
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что проверяет ситуацию с мужчиной, который попытался покончить с собой на Тверской улице накануне.Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предварительной причиной попытки самоубийства мужчины стали личные имущественные отношения, он также состоял на учете в психоневрологическом диспансере.Она добавила, что мужчина сейчас в больнице. "С ним пока невозможно связаться. Когда ситуация изменится в его состоянии здоровья... пока мы с учреждением это отработаем. Это психоневрологический интернат", - подчеркнула омбудсмен.По ее словам, она будет выяснять, были ли у него имущественные проблемы, которые якобы стали причиной его поступка. "Мы только сейчас будем разбираться в этом, это долгий, непростой процесс", - сказала Потяева.
https://ria.ru/20201122/samoubiystvo-1585769877.html
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россия, тверская улица, татьяна потяева, москва, происшествия
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
сообщила РИА Новости, что проверяет ситуацию с мужчиной, который попытался покончить с собой на Тверской улице
накануне.
Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предварительной причиной попытки самоубийства мужчины стали личные имущественные отношения, он также состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
"Конечно, обязательно будем разбираться. Он, к сожалению, наверное, не совсем здоровый человек. Мы сделали соответствующий запрос и даже в таком рабочем режиме тоже проработаем это. Я уже дала соответствующие поручения", - сказала Потяева.
Она добавила, что мужчина сейчас в больнице. "С ним пока невозможно связаться. Когда ситуация изменится в его состоянии здоровья... пока мы с учреждением это отработаем. Это психоневрологический интернат", - подчеркнула омбудсмен.
По ее словам, она будет выяснять, были ли у него имущественные проблемы, которые якобы стали причиной его поступка. "Мы только сейчас будем разбираться в этом, это долгий, непростой процесс", - сказала Потяева.