https://ria.ru/20210201/ombudsmen-1595517799.html

Московский омбудсмен проверит дело о попытке самоубийства на Тверской

Московский омбудсмен проверит дело о попытке самоубийства на Тверской

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что проверяет ситуацию с мужчиной, который попытался покончить с собой на... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:56

2021-02-01T14:56

2021-02-01T14:56

россия

тверская улица

татьяна потяева

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что проверяет ситуацию с мужчиной, который попытался покончить с собой на Тверской улице накануне.Как ранее сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, предварительной причиной попытки самоубийства мужчины стали личные имущественные отношения, он также состоял на учете в психоневрологическом диспансере.Она добавила, что мужчина сейчас в больнице. "С ним пока невозможно связаться. Когда ситуация изменится в его состоянии здоровья... пока мы с учреждением это отработаем. Это психоневрологический интернат", - подчеркнула омбудсмен.По ее словам, она будет выяснять, были ли у него имущественные проблемы, которые якобы стали причиной его поступка. "Мы только сейчас будем разбираться в этом, это долгий, непростой процесс", - сказала Потяева.

https://ria.ru/20201122/samoubiystvo-1585769877.html

https://ria.ru/20200912/samoubiystvo-1577132338.html

россия

тверская улица

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тверская улица, татьяна потяева, москва, происшествия