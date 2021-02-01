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Путин поручил представить доклад по улучшению дистанционного образования
Путин поручил представить доклад по улучшению дистанционного образования
Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа представить доклад по совершенствованию системы дистанционного образования, предложения о создании... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T11:04
2021-02-01T11:04
2021-02-01T11:28
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 августа представить доклад по совершенствованию системы дистанционного образования, предложения о создании "родительских университетов", соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
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