Путин поручил представить доклад по улучшению дистанционного образования

"Министерству просвещения РФ совместно с министерством науки и высшего образования РФ, министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и СПЧ рассмотреть поступившие в ходе заседания указанного Совета 10 декабря 2020 года предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования, в том числе предложения о создании "родительских университетов". Доклад – до 1 августа 2021 года", - говорится в поручениях.