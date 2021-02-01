Медведев рассказал, каким видит образование в будущем
08:05 01.02.2021 (обновлено: 12:53 01.02.2021)
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Образование в будущем будет сочетать классическую и удаленную систему, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Есть разные точки зрения на удалённое образование, как и в любом процессе, есть и плюсы, и минусы. Плюсы очевидны, они заключаются в том, что даже в период пандемии можно продолжить обучение. Минусы тоже очевидны: далеко не все вещи, скажем по-честному, можно растолковать из компьютера, нужен прямой контакт между преподавателем и учеником или преподавателем и студентами в университете. Поэтому будущее образования, на мой взгляд, в сочетании удаленной системы образования и нормальной", - сказал он в интервью российским СМИ.
"Если говорить не только о школьниках, но и о студентах, смотрите: раньше все наши крупные вузы, бизнес-школы мечтали о том, чтобы заполучить какого-нибудь хорошего иностранного профессора. Это дорого, и нужно ещё убедить человека приехать в нашу страну. А сейчас практически у всех выровнялись условия: светила той или иной степени сидят у себя дома и рассказывают о том, что нужно делать, и всё это упростило общение и возможности по такого рода контактам", - отметил он.