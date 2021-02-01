https://ria.ru/20210201/obrazovanie-1595431001.html

Медведев рассказал, каким видит образование в будущем

Медведев рассказал, каким видит образование в будущем

Образование в будущем будет сочетать классическую и удаленную систему, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:05

2021-02-01T08:05

2021-02-01T12:53

социальный навигатор

сн_образование

большое интервью дмитрия медведева

дмитрий медведев

образование - общество

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Образование в будущем будет сочетать классическую и удаленную систему, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Если говорить не только о школьниках, но и о студентах, смотрите: раньше все наши крупные вузы, бизнес-школы мечтали о том, чтобы заполучить какого-нибудь хорошего иностранного профессора. Это дорого, и нужно ещё убедить человека приехать в нашу страну. А сейчас практически у всех выровнялись условия: светила той или иной степени сидят у себя дома и рассказывают о том, что нужно делать, и всё это упростило общение и возможности по такого рода контактам", - отметил он.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, большое интервью дмитрия медведева, дмитрий медведев, образование - общество, политика