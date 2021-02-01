Определен регион с наименьшей долей молодежи с высшим образованием
01:33 01.02.2021 (обновлено: 01:34 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Ямало-Ненецком округе (ЯНАО) охват молодежи высшим образованием составил всего 1 процент, следует из данных аналитического доклада "Региональная дифференциация доступности высшего образования в России", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В ходе работы над докладом исследователи проанализировали отношение числа студентов к населению релевантной возрастной когорты (17–25 лет) и выяснили, что "экспансия высшего образования в новейшей истории России была регионально неоднородной". По мнению ученых, снижение общих показателей охвата высшим образование за последнее десятилетие было обусловлено в первую очередь сокращением заочной и коммерческой форм обучения, в том числе в сегменте низкокачественного образования.
"ЕГЭ хотя и усилило межрегиональную мобильность, сам уровень мобильности остается сравнительно невысоким. Примерно 70% поступивших в вузы учатся в регионе, в котором они окончили школу", - говорится в исследовании.
Отмечается, что уезжающие из родного региона студенты концентрируются в небольшой группе регионов - Москва все так же привлекает примерно 17% от общего числа студентов, Санкт Петербург увеличил свою долю с 6 до 7%. Добавляется, что доли остальных регионов составляют 1-3%.
"В среднем по регионам России охват молодежи высшим образованием составляет 27%... Охват программами высшего образования по субъектам РФ варьируется от 1% (ЯНАО) до 58% (Томская область). При этом территориальная близость вуза является важным фактором выбора послешкольной образовательной траектории. И чем ниже социальное положение и доход семьи, тем более чувствительным является этот фактор", - отмечается в исследовании.
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В пятой части регионов, согласно докладу, охват превышает среднерегиональный уровень - примерно треть (30–33%) молодежи участвует в высшем образовании. Выделяются крупные университетские центры, Санкт-Петербург, Томская область, а также Москва — лидеры по показателю охвата: в этих регионах больше половины молодых людей 17-25 лет имеют доступ к обучению в высших учебных заведениях. Расширение охвата высшим образованием наблюдается в основном в крупных университетских центрах, например, в Томской области, в Республике Татарстан.
Ряд регионов были отнесены к группе риска доступности высшего образования - охват не превышает 20%, затраты на высшее образование высоки (индекс финансово-ресурсной доступности превышает 60%), предложение качественного высшего образования отсутствует, доля отличников низка. Такие показатели обнаружились в Камчатском крае, Тыве, Хакасии, Тюменской области, Забайкальском крае, Еврейской автономной области, а также Кабардино-Балкарии.
Аналитический доклад "Региональная дифференциация доступности высшего образования в России" посвящен проблеме неравенства доступности высшего образования в России в ее межрегиональном измерении и подготовлен в рамках реализации проекта научного центра мирового уровня "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала". Проанализированы территориально обусловленные факторы распределения количества и качества высшего образования, межрегиональные различия финансовой доступности и роль институциональной дифференциации вузовского ландшафта.