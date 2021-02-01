https://ria.ru/20210201/obrazovanie-1595422493.html

Определен регион с наименьшей долей молодежи с высшим образованием

Определен регион с наименьшей долей молодежи с высшим образованием

В Ямало-Ненецком округе (ЯНАО) охват молодежи высшим образованием составил всего 1 процент, следует из данных аналитического доклада "Региональная... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T01:33

2021-02-01T01:33

2021-02-01T01:34

россия

высшая школа экономики (вшэ)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148630/42/1486304295_0:235:4500:2766_1920x0_80_0_0_55c8352a3703fed5da7680f30e56e3a9.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В Ямало-Ненецком округе (ЯНАО) охват молодежи высшим образованием составил всего 1 процент, следует из данных аналитического доклада "Региональная дифференциация доступности высшего образования в России", имеющихся в распоряжении РИА Новости.В ходе работы над докладом исследователи проанализировали отношение числа студентов к населению релевантной возрастной когорты (17–25 лет) и выяснили, что "экспансия высшего образования в новейшей истории России была регионально неоднородной". По мнению ученых, снижение общих показателей охвата высшим образование за последнее десятилетие было обусловлено в первую очередь сокращением заочной и коммерческой форм обучения, в том числе в сегменте низкокачественного образования.Отмечается, что уезжающие из родного региона студенты концентрируются в небольшой группе регионов - Москва все так же привлекает примерно 17% от общего числа студентов, Санкт Петербург увеличил свою долю с 6 до 7%. Добавляется, что доли остальных регионов составляют 1-3%."В среднем по регионам России охват молодежи высшим образованием составляет 27%... Охват программами высшего образования по субъектам РФ варьируется от 1% (ЯНАО) до 58% (Томская область). При этом территориальная близость вуза является важным фактором выбора послешкольной образовательной траектории. И чем ниже социальное положение и доход семьи, тем более чувствительным является этот фактор", - отмечается в исследовании.В пятой части регионов, согласно докладу, охват превышает среднерегиональный уровень - примерно треть (30–33%) молодежи участвует в высшем образовании. Выделяются крупные университетские центры, Санкт-Петербург, Томская область, а также Москва — лидеры по показателю охвата: в этих регионах больше половины молодых людей 17-25 лет имеют доступ к обучению в высших учебных заведениях. Расширение охвата высшим образованием наблюдается в основном в крупных университетских центрах, например, в Томской области, в Республике Татарстан.Ряд регионов были отнесены к группе риска доступности высшего образования - охват не превышает 20%, затраты на высшее образование высоки (индекс финансово-ресурсной доступности превышает 60%), предложение качественного высшего образования отсутствует, доля отличников низка. Такие показатели обнаружились в Камчатском крае, Тыве, Хакасии, Тюменской области, Забайкальском крае, Еврейской автономной области, а также Кабардино-Балкарии.Аналитический доклад "Региональная дифференциация доступности высшего образования в России" посвящен проблеме неравенства доступности высшего образования в России в ее межрегиональном измерении и подготовлен в рамках реализации проекта научного центра мирового уровня "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала". Проанализированы территориально обусловленные факторы распределения количества и качества высшего образования, межрегиональные различия финансовой доступности и роль институциональной дифференциации вузовского ландшафта.

https://ria.ru/20210129/obuchenie-1595070970.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, высшая школа экономики (вшэ), москва, общество