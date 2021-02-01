https://ria.ru/20210201/obmen-1595582860.html

В ДНР заявили, что очередной обмен пленными с Киевом очень далеко

В ДНР заявили, что очередной обмен пленными с Киевом очень далеко

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что следующий этап обмена пленными между ДНР и Киевом пройдет не скоро. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T20:42

2021-02-01T20:42

2021-02-01T20:42

дарья морозова

донецкая народная республика

киев

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что следующий этап обмена пленными между ДНР и Киевом пройдет не скоро."Первая встреча в этом году не принесла результатов... Проблема все та же, она не новая. Это прекращение уголовного преследования лиц, которые были обменяны в 19-20 году. Я еще раз настоятельно рекомендую Украине вернуться к этим обязательствам, для того чтобы завершить процедуры обмена. После этого мы сможем начать подготовку нового этапа обмена. На данный момент это очень и очень далеко",- сказала журналистам Морозова.

https://ria.ru/20210118/obmen-1593505920.html

донецкая народная республика

киев

украина

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дарья морозова, донецкая народная республика, киев, украина, в мире