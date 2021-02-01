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В ДНР заявили, что очередной обмен пленными с Киевом очень далеко
В ДНР заявили, что очередной обмен пленными с Киевом очень далеко
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что следующий этап обмена пленными между ДНР и Киевом пройдет не скоро. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T20:42
2021-02-01T20:42
дарья морозова
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что следующий этап обмена пленными между ДНР и Киевом пройдет не скоро."Первая встреча в этом году не принесла результатов... Проблема все та же, она не новая. Это прекращение уголовного преследования лиц, которые были обменяны в 19-20 году. Я еще раз настоятельно рекомендую Украине вернуться к этим обязательствам, для того чтобы завершить процедуры обмена. После этого мы сможем начать подготовку нового этапа обмена. На данный момент это очень и очень далеко",- сказала журналистам Морозова.
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дарья морозова, донецкая народная республика, киев, украина, в мире

В ДНР заявили, что очередной обмен пленными с Киевом очень далеко

20:42 01.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что следующий этап обмена пленными между ДНР и Киевом пройдет не скоро.
"Первая встреча в этом году не принесла результатов... Проблема все та же, она не новая. Это прекращение уголовного преследования лиц, которые были обменяны в 19-20 году. Я еще раз настоятельно рекомендую Украине вернуться к этим обязательствам, для того чтобы завершить процедуры обмена. После этого мы сможем начать подготовку нового этапа обмена. На данный момент это очень и очень далеко",- сказала журналистам Морозова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 13:38
Лавров пристыдил Украину за затягивание обмена пленными с ДНР и ЛНР
 
Дарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
 
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