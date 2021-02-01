https://ria.ru/20210201/obmen-1595582860.html
В ДНР заявили, что очередной обмен пленными с Киевом очень далеко
В ДНР заявили, что очередной обмен пленными с Киевом очень далеко
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что следующий этап обмена пленными между ДНР и Киевом пройдет не скоро. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T20:42
2021-02-01T20:42
2021-02-01T20:42
дарья морозова
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156299/57/1562995737_0:52:3126:1810_1920x0_80_0_0_e408510b5e7cda7279ed46fdd44483c4.jpg
ДОНЕЦК, 1 фев - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что следующий этап обмена пленными между ДНР и Киевом пройдет не скоро."Первая встреча в этом году не принесла результатов... Проблема все та же, она не новая. Это прекращение уголовного преследования лиц, которые были обменяны в 19-20 году. Я еще раз настоятельно рекомендую Украине вернуться к этим обязательствам, для того чтобы завершить процедуры обмена. После этого мы сможем начать подготовку нового этапа обмена. На данный момент это очень и очень далеко",- сказала журналистам Морозова.
https://ria.ru/20210118/obmen-1593505920.html
донецкая народная республика
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156299/57/1562995737_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_fd66aad8b1518cf0d70f9cd59333b69e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья морозова, донецкая народная республика, киев, украина, в мире