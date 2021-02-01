https://ria.ru/20210201/obezyana-1595522246.html

Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры

Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры

Компания Neuralink Илона Маска успешно вживила нейроимплант в мозг примата, сообщает Bloomberg со ссылкой на самого предпринимателя. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T15:15

2021-02-01T15:15

2021-02-01T16:24

наука

илон маск

геймеры

технологии

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Компания Neuralink Илона Маска успешно вживила нейроимплант в мозг примата, сообщает Bloomberg со ссылкой на самого предпринимателя.Теперь животное играет в компьютерные игры, при этом отлично себя чувствует и, по словам Маска, "счастливо". Система способна работать и с несколькими чипированными приматами, занятыми, например, компьютерным пинг-понгом. Маск пообещал, что примерно через месяц продемонстрирует подтверждающий это видеоролик.Neuralink — стартап, нацеленный на разработку и производство имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. В 2017 году Маск заявлял, что компания хочет создать устройства для лечения серьезных заболеваний мозга, а в конечном итоге выйти на "усовершенствование людей".

https://ria.ru/20210116/zhitomir-1593338461.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, геймеры, технологии