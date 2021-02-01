https://ria.ru/20210201/obezyana-1595522246.html
Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры
Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры
Компания Neuralink Илона Маска успешно вживила нейроимплант в мозг примата, сообщает Bloomberg со ссылкой на самого предпринимателя. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:15
2021-02-01T15:15
2021-02-01T16:24
наука
илон маск
геймеры
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_aae85d27847f3497ddbf13ef27d50538.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Компания Neuralink Илона Маска успешно вживила нейроимплант в мозг примата, сообщает Bloomberg со ссылкой на самого предпринимателя.Теперь животное играет в компьютерные игры, при этом отлично себя чувствует и, по словам Маска, "счастливо". Система способна работать и с несколькими чипированными приматами, занятыми, например, компьютерным пинг-понгом. Маск пообещал, что примерно через месяц продемонстрирует подтверждающий это видеоролик.Neuralink — стартап, нацеленный на разработку и производство имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. В 2017 году Маск заявлял, что компания хочет создать устройства для лечения серьезных заболеваний мозга, а в конечном итоге выйти на "усовершенствование людей".
https://ria.ru/20210116/zhitomir-1593338461.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a20241c9b5825ef6f07640020812a07e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, геймеры, технологии
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Компания Neuralink Илона Маска
успешно вживила нейроимплант в мозг примата, сообщает
Bloomberg со ссылкой на самого предпринимателя.
Теперь животное играет в компьютерные игры, при этом отлично себя чувствует и, по словам Маска, "счастливо".
Система способна работать и с несколькими чипированными приматами, занятыми, например, компьютерным пинг-понгом. Маск пообещал, что примерно через месяц продемонстрирует подтверждающий это видеоролик.
Neuralink — стартап, нацеленный на разработку и производство имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. В 2017 году Маск заявлял, что компания хочет создать устройства для лечения серьезных заболеваний мозга, а в конечном итоге выйти на "усовершенствование людей".