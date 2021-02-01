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Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры
Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры
Компания Neuralink Илона Маска успешно вживила нейроимплант в мозг примата, сообщает Bloomberg со ссылкой на самого предпринимателя. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T15:15
2021-02-01T16:24
наука
илон маск
геймеры
технологии
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Компания Neuralink Илона Маска успешно вживила нейроимплант в мозг примата, сообщает Bloomberg со ссылкой на самого предпринимателя.Теперь животное играет в компьютерные игры, при этом отлично себя чувствует и, по словам Маска, "счастливо". Система способна работать и с несколькими чипированными приматами, занятыми, например, компьютерным пинг-понгом. Маск пообещал, что примерно через месяц продемонстрирует подтверждающий это видеоролик.Neuralink — стартап, нацеленный на разработку и производство имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. В 2017 году Маск заявлял, что компания хочет создать устройства для лечения серьезных заболеваний мозга, а в конечном итоге выйти на "усовершенствование людей".
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илон маск, геймеры, технологии

Илон Маск чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры

15:15 01.02.2021 (обновлено: 16:24 01.02.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Компания Neuralink Илона Маска успешно вживила нейроимплант в мозг примата, сообщает Bloomberg со ссылкой на самого предпринимателя.
Теперь животное играет в компьютерные игры, при этом отлично себя чувствует и, по словам Маска, "счастливо".
Система способна работать и с несколькими чипированными приматами, занятыми, например, компьютерным пинг-понгом. Маск пообещал, что примерно через месяц продемонстрирует подтверждающий это видеоролик.
Neuralink — стартап, нацеленный на разработку и производство имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. В 2017 году Маск заявлял, что компания хочет создать устройства для лечения серьезных заболеваний мозга, а в конечном итоге выйти на "усовершенствование людей".
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 16:58
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