https://ria.ru/20210201/normalizatsiya-1595450723.html

Медведев оценил возможность нормализовать отношения с США при Байдене

Медведев оценил возможность нормализовать отношения с США при Байдене

Российско-американские отношения при новой администрации США вряд ли существенно изменятся, поскольку администрация Джо Байдена и он сам, судя по всему, не... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:28

2021-02-01T10:28

2021-02-01T12:23

большое интервью дмитрия медведева

россия

дмитрий медведев

джо байден

сша

политика

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российско-американские отношения при новой администрации США вряд ли существенно изменятся, поскольку администрация Джо Байдена и он сам, судя по всему, не считают целесообразным нормализовать отношения с РФ, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."Как будет с новыми коллегами, я не знаю. Хотя я не так давно на эту тему тоже определённую заметку опубликовал с какими-то своими ощущениями. Они в большей степени сводятся к тому, что вряд ли будут какие-то существенные изменения, поскольку наши партнёры по переговорам - и новая администрация, и президент Байден - судя по всему, они пока не считают целесообразным, скажем так аккуратно, нормализовывать отношения с Российской Федерацией, что, на наш взгляд, неправильно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.Он отметил, что об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, и он придерживается такой же точки зрения.В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности. Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210120/amerika-1593683561.html

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Медведев: "Новая администрация, президент Байден – пока не считают целесообразным нормализовывать отношения" Интервью Дмитрия Медведева представителям СМИ, о международных отношениях 2021-02-01T10:28 true PT26M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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