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Медведев оценил возможность нормализовать отношения с США при Байдене
Медведев оценил возможность нормализовать отношения с США при Байдене
Российско-американские отношения при новой администрации США вряд ли существенно изменятся, поскольку администрация Джо Байдена и он сам, судя по всему, не... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T10:28
2021-02-01T12:23
большое интервью дмитрия медведева
россия
дмитрий медведев
джо байден
сша
политика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российско-американские отношения при новой администрации США вряд ли существенно изменятся, поскольку администрация Джо Байдена и он сам, судя по всему, не считают целесообразным нормализовать отношения с РФ, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев."Как будет с новыми коллегами, я не знаю. Хотя я не так давно на эту тему тоже определённую заметку опубликовал с какими-то своими ощущениями. Они в большей степени сводятся к тому, что вряд ли будут какие-то существенные изменения, поскольку наши партнёры по переговорам - и новая администрация, и президент Байден - судя по всему, они пока не считают целесообразным, скажем так аккуратно, нормализовывать отношения с Российской Федерацией, что, на наш взгляд, неправильно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.Он отметил, что об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, и он придерживается такой же точки зрения.В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности. Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210120/amerika-1593683561.html
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Медведев: "Новая администрация, президент Байден – пока не считают целесообразным нормализовывать отношения"
Интервью Дмитрия Медведева представителям СМИ, о международных отношениях
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большое интервью дмитрия медведева, россия, дмитрий медведев, джо байден, сша, политика

Медведев оценил возможность нормализовать отношения с США при Байдене

10:28 01.02.2021 (обновлено: 12:23 01.02.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российско-американские отношения при новой администрации США вряд ли существенно изменятся, поскольку администрация Джо Байдена и он сам, судя по всему, не считают целесообразным нормализовать отношения с РФ, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Как будет с новыми коллегами, я не знаю. Хотя я не так давно на эту тему тоже определённую заметку опубликовал с какими-то своими ощущениями. Они в большей степени сводятся к тому, что вряд ли будут какие-то существенные изменения, поскольку наши партнёры по переговорам - и новая администрация, и президент Байден - судя по всему, они пока не считают целесообразным, скажем так аккуратно, нормализовывать отношения с Российской Федерацией, что, на наш взгляд, неправильно", - сказал Медведев в интервью российским СМИ.
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Он отметил, что об этом неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин, и он придерживается такой же точки зрения.
В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности.
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