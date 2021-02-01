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Глава комитета Госдумы оценил идею четырехдневной рабочей недели
Глава комитета Госдумы оценил идею четырехдневной рабочей недели
Глава комитета ГД по соцполитике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов согласился с мнением, что пандемия актуализировала идею четырехдневной рабочей недели,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T10:28
2021-02-01T16:38
россия
ярослав нилов
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов согласился с мнением, что пандемия актуализировала идею четырехдневной рабочей недели, однако переход к такому формату должен быть эволюционным, без спешки и давления сверху.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.Парламентарий подчеркнул, что этот процесс может быть только "синергетическим, эволюционным".
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россия, ярослав нилов, дмитрий медведев, госдума рф

Глава комитета Госдумы оценил идею четырехдневной рабочей недели

10:28 01.02.2021 (обновлено: 16:38 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов согласился с мнением, что пандемия актуализировала идею четырехдневной рабочей недели, однако переход к такому формату должен быть эволюционным, без спешки и давления сверху.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.
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"Согласен с выводами. Уроки пандемии оказались жесткими, вынужденными, но в какой-то степени даже полезными с точки зрения практики. Те, кто работает удаленно, в формате самоорганизации, уже сделали себе не только четырех-, а иногда даже трехдневную рабочую неделю. Грамотное распределение нагрузки и досрочное выполнение поставленных задач (в полном объеме и с соблюдением должного уровня качества) позволяет освободить время для личных нужд", — написал Нилов в своем Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что этот процесс может быть только "синергетическим, эволюционным".

"Никакого принуждения, никакого давления сверху или ненужной спешки. Тем более постепенное сокращение рабочей недели не коснется абсолютно всех сфер и отраслей экономики. Только отдельные сферы и отдельные категории сотрудников", — добавил Нилов.

 
РоссияЯрослав НиловДмитрий МедведевГосдума РФ
 
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