https://ria.ru/20210201/nedelya-1595451180.html

Глава комитета Госдумы оценил идею четырехдневной рабочей недели

Глава комитета Госдумы оценил идею четырехдневной рабочей недели

Глава комитета ГД по соцполитике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов согласился с мнением, что пандемия актуализировала идею четырехдневной рабочей недели,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:28

2021-02-01T10:28

2021-02-01T16:38

россия

ярослав нилов

дмитрий медведев

госдума рф

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов согласился с мнением, что пандемия актуализировала идею четырехдневной рабочей недели, однако переход к такому формату должен быть эволюционным, без спешки и давления сверху.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики.Парламентарий подчеркнул, что этот процесс может быть только "синергетическим, эволюционным".

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/nedelya-1595190973.html

россия

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2021

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россия, ярослав нилов, дмитрий медведев, госдума рф