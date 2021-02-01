https://ria.ru/20210201/nasilie-1595551232.html

Несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии

Несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии

Американская актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", и еще ряд женщин обвинили рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:30

2021-02-01T17:30

2021-02-01T17:30

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американская актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", и еще ряд женщин обвинили рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии.Рейчел Вуд и Мэрилин Мэнсон начали встречаться в 2006 году, когда актрисе было 18 лет, а музыканту - 36. Они расстались в 2008 году, а затем снова сошлись в 2009. Спустя год Мэнсон сделал актрисе предложение, однако через некоторое время пара расторгла помолвку.Как отмечает издание Vanity Fair, в знак солидарности еще не менее четырех женщин сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона в том числе в сексуальном и психологическом насилии, а также а различных формах принуждения и запугивания.Представители музыканта пока не ответили на обвинения.Эван Рейчел Вуд уже сообщала о домашнем насилии, угрозах, манипулировании, психологической обработке в 2018 году, однако тогда она не называла имя человека, который совершал все это.Это уже не первые обвинения в адрес музыканта. Ранее звезда сериала "Доктор Хаус" американская актриса Шарлин Йи обвинила Мэнсона в сексуальных домогательствах во время ее работы над шоу.

https://ria.ru/20200818/1575943702.html

https://ria.ru/20201227/depp-1591036923.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мэрилин мэнсон (брайан уорнер), в мире