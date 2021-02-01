https://ria.ru/20210201/nasilie-1595551232.html
Несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии
Несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии
Американская актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", и еще ряд женщин обвинили рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:30
2021-02-01T17:30
2021-02-01T17:30
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американская актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", и еще ряд женщин обвинили рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии.Рейчел Вуд и Мэрилин Мэнсон начали встречаться в 2006 году, когда актрисе было 18 лет, а музыканту - 36. Они расстались в 2008 году, а затем снова сошлись в 2009. Спустя год Мэнсон сделал актрисе предложение, однако через некоторое время пара расторгла помолвку.Как отмечает издание Vanity Fair, в знак солидарности еще не менее четырех женщин сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона в том числе в сексуальном и психологическом насилии, а также а различных формах принуждения и запугивания.Представители музыканта пока не ответили на обвинения.Эван Рейчел Вуд уже сообщала о домашнем насилии, угрозах, манипулировании, психологической обработке в 2018 году, однако тогда она не называла имя человека, который совершал все это.Это уже не первые обвинения в адрес музыканта. Ранее звезда сериала "Доктор Хаус" американская актриса Шарлин Йи обвинила Мэнсона в сексуальных домогательствах во время ее работы над шоу.
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мэрилин мэнсон (брайан уорнер), в мире
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Американская актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", и еще ряд женщин обвинили рок-музыканта Мэрилина Мэнсона
в насилии.
"Имя человека, который надо мной издевался, Брайан Уорнер, так же известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной годами. Мне "промывали мозги", мной манипулировали, принуждая к подчинению. Я устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа", - написала актриса в Instagram
.
Рейчел Вуд и Мэрилин Мэнсон начали встречаться в 2006 году, когда актрисе было 18 лет, а музыканту - 36. Они расстались в 2008 году, а затем снова сошлись в 2009. Спустя год Мэнсон сделал актрисе предложение, однако через некоторое время пара расторгла помолвку.
Как отмечает издание Vanity Fair, в знак солидарности еще не менее четырех женщин сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона в том числе в сексуальном и психологическом насилии, а также а различных формах принуждения и запугивания.
Представители музыканта пока не ответили на обвинения.
Эван Рейчел Вуд уже сообщала о домашнем насилии, угрозах, манипулировании, психологической обработке в 2018 году, однако тогда она не называла имя человека, который совершал все это.
Это уже не первые обвинения в адрес музыканта. Ранее звезда сериала "Доктор Хаус" американская актриса Шарлин Йи обвинила Мэнсона в сексуальных домогательствах во время ее работы над шоу.
27 декабря 2020, 08:00Фантастические твари