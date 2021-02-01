Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/nasilie-1595551232.html
Несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии
Несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии
Американская актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", и еще ряд женщин обвинили рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:30
2021-02-01T17:30
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/65860/48/658604855_0:0:3139:1766_1920x0_80_0_0_d9430ae995752a2598370f2e1ef35c1f.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американская актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", и еще ряд женщин обвинили рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии.Рейчел Вуд и Мэрилин Мэнсон начали встречаться в 2006 году, когда актрисе было 18 лет, а музыканту - 36. Они расстались в 2008 году, а затем снова сошлись в 2009. Спустя год Мэнсон сделал актрисе предложение, однако через некоторое время пара расторгла помолвку.Как отмечает издание Vanity Fair, в знак солидарности еще не менее четырех женщин сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона в том числе в сексуальном и психологическом насилии, а также а различных формах принуждения и запугивания.Представители музыканта пока не ответили на обвинения.Эван Рейчел Вуд уже сообщала о домашнем насилии, угрозах, манипулировании, психологической обработке в 2018 году, однако тогда она не называла имя человека, который совершал все это.Это уже не первые обвинения в адрес музыканта. Ранее звезда сериала "Доктор Хаус" американская актриса Шарлин Йи обвинила Мэнсона в сексуальных домогательствах во время ее работы над шоу.
https://ria.ru/20200818/1575943702.html
https://ria.ru/20201227/depp-1591036923.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/65860/48/658604855_224:0:2891:2000_1920x0_80_0_0_7885fb43846990aa828d87a79a7d877f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мэрилин мэнсон (брайан уорнер), в мире

Несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии

17:30 01.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКонцерт Мэрилина Мэнсона в Москве
Концерт Мэрилина Мэнсона в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Американская актриса Эван Рейчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", и еще ряд женщин обвинили рок-музыканта Мэрилина Мэнсона в насилии.
"Имя человека, который надо мной издевался, Брайан Уорнер, так же известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной годами. Мне "промывали мозги", мной манипулировали, принуждая к подчинению. Я устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа", - написала актриса в Instagram.
Рейчел Вуд и Мэрилин Мэнсон начали встречаться в 2006 году, когда актрисе было 18 лет, а музыканту - 36. Они расстались в 2008 году, а затем снова сошлись в 2009. Спустя год Мэнсон сделал актрисе предложение, однако через некоторое время пара расторгла помолвку.
Как отмечает издание Vanity Fair, в знак солидарности еще не менее четырех женщин сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона в том числе в сексуальном и психологическом насилии, а также а различных формах принуждения и запугивания.
Актриса Роуз Макгоуэн - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа 2020, 16:02Культура
"Зачарованная" обвинила известного режиссера в домогательствах
Представители музыканта пока не ответили на обвинения.
Эван Рейчел Вуд уже сообщала о домашнем насилии, угрозах, манипулировании, психологической обработке в 2018 году, однако тогда она не называла имя человека, который совершал все это.
Это уже не первые обвинения в адрес музыканта. Ранее звезда сериала "Доктор Хаус" американская актриса Шарлин Йи обвинила Мэнсона в сексуальных домогательствах во время ее работы над шоу.
Актер Джонни Депп - РИА Новости, 1920, 27.12.2020
27 декабря 2020, 08:00
Фантастические твари
 
Мэрилин Мэнсон (Брайан Уорнер)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния