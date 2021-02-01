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В Петербурге задержали второго подозреваемого в нападении на полицейского
В Петербурге задержали второго подозреваемого в нападении на полицейского
Второй подозреваемый в насилии в отношении полицейского на несанкционированной акции задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T23:11
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архангельск
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Второй подозреваемый в насилии в отношении полицейского на несанкционированной акции задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК."В Санкт-Петербурге задержан второй подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что ранее по подозрению в нападении был задержан 32-летний уроженец Архангельска.В воскресенье в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади.За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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Пострадавшего полицейского выводят с площади в Петербурге
Сотрудника ОМОН под руки выводят с площади на несогласованной акции в Санкт-Петербурге.
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архангельск, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали второго подозреваемого в нападении на полицейского

23:11 01.02.2021 (обновлено: 23:13 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр ГальперинСотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Второй подозреваемый в насилии в отношении полицейского на несанкционированной акции задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"В Санкт-Петербурге задержан второй подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что ранее по подозрению в нападении был задержан 32-летний уроженец Архангельска.

"В результате проведения дальнейших следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержан второй подозреваемый в совершении указанного преступления - мужчина 1989 года рождения, уроженец Архангельской области", - сказано в сообщении.

В воскресенье в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади.
В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади.
За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 19:51
Источник сообщил о трех нападениях на силовиков в Петербурге
 
АрхангельскСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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