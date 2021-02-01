https://ria.ru/20210201/napadenie-1595593373.html

В Петербурге задержали второго подозреваемого в нападении на полицейского

В Петербурге задержали второго подозреваемого в нападении на полицейского

Второй подозреваемый в насилии в отношении полицейского на несанкционированной акции задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T23:11

2021-02-01T23:11

2021-02-01T23:13

архангельск

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Второй подозреваемый в насилии в отношении полицейского на несанкционированной акции задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК."В Санкт-Петербурге задержан второй подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что ранее по подозрению в нападении был задержан 32-летний уроженец Архангельска.В воскресенье в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади.В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции на Сенной площади.За неделю до этого, 23 января, в российских городах также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения коронавирусом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210131/napadeniya-1595404685.html

архангельск

санкт-петербург

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Пострадавшего полицейского выводят с площади в Петербурге Сотрудника ОМОН под руки выводят с площади на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. 2021-02-01T23:11 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельск, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия