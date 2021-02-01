Спецдокладчик ООН призвал ввести санкции против Мьянмы
21:52 01.02.2021 (обновлено: 21:59 01.02.2021)
"Решительные действия крайне необходимы, включая введение жестких адресных санкций и эмбарго на поставки оружия до тех пор, пока не будет восстановлена демократия", - говорится в заявлении эксперта, распространенного пресс-службой СПЧ ООН.
Эндрюс призвал к немедленному освобождению всех, кто был задержан, восстановлению связи "и прекращению этой возмутительной и незаконной акции".
"Чрезвычайное положение в Мьянме - это положение военных. Они виновны в нападении на зарождающуюся демократию и народ Мьянмы. Сторонники прав человека и демократии находятся в заключении и осаде. Они нуждаются и заслуживают того, чтобы мир был рядом с ними, что делает настоятельно необходимым принятие решительных международных мер", - заявил эксперт.
Спецдокладчик считает, что международное сообщество должно осудить действия военных и обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в прошлых нарушениях прав человека в стране. А сами военные должны немедленно восстановить демократический порядок, уважать и защищать права людей на свободу слова и собраний, а также вернуть руководство страной законно избранным властям.
Вчера, 17:49МИД прокомментировал ситуацию в Мьянме
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД.
Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.