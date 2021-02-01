https://ria.ru/20210201/myanma-1595588770.html

Спецдокладчик ООН призвал ввести санкции против Мьянмы

Спецдокладчик ООН призвал ввести санкции против Мьянмы

Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс после захвата военными власти в стране призвал международное сообщество ввести жесткие адресные... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T21:52

2021-02-01T21:52

2021-02-01T21:59

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

мьянма

оон

в мире

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ЖЕНЕВА, 1 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс после захвата военными власти в стране призвал международное сообщество ввести жесткие адресные санкции и эмбарго на поставки вооружения в Мьянму.Эндрюс призвал к немедленному освобождению всех, кто был задержан, восстановлению связи "и прекращению этой возмутительной и незаконной акции".Спецдокладчик считает, что международное сообщество должно осудить действия военных и обеспечить привлечение к ответственности лиц, виновных в прошлых нарушениях прав человека в стране. А сами военные должны немедленно восстановить демократический порядок, уважать и защищать права людей на свободу слова и собраний, а также вернуть руководство страной законно избранным властям.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД.Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.

https://ria.ru/20210201/bayden-1595585038.html

https://ria.ru/20210201/myanma-1595556107.html

https://ria.ru/20210201/myanma-1595548277.html

мьянма

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национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, мьянма, оон, в мире