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В Мьянме военные сменили 11 министров
В Мьянме военные сменили 11 министров
Пришедшие к власти в Мьянме военные в понедельник сменили 11 министров кабинета страны и отправили в отставку 24 заместителя министров. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T20:29
2021-02-01T20:30
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
национальная лига за демократию (нлд)
аун сан су чжи
мьянма
в мире
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БАНГКОК, 1 фев – РИА Новости. Пришедшие к власти в Мьянме военные в понедельник сменили 11 министров кабинета страны и отправили в отставку 24 заместителя министров.Приказы об увольнении министров и заместителей министров и назначении новых министров за подписью главнокомандующего вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайна, к которому в понедельник перешли все властные полномочия, опубликованы военным новостным порталом "Мьявади".В соответствии с приказами, новые министры возглавили министерство иностранных дел (раньше эту должность совмещала с должностью государственного советника, фактического премьер-министра, лидер партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи), министерство обороны, министерство планирования, министерство по делам Союза, министерство финансов, промышленности, инвестиций и внешнеэкономических связей, министерство пограничной охраны, министерство здравоохранения, министерство образования, министерство транспорта и другие.Освобожденные от своих должностей заместители министров работали в перечисленных министерствах, а также в министерстве по делам информации, религии и культуры.Министр здравоохранения и спорта Мьинт Тхве, руководивший в Мьянме борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID19 и вакцинацией, ушел в отставку по собственному желанию, о чем сообщил в Facebook. В своем посте он поблагодарил руководство и персонал всех медицинских лечебных и исследовательских учреждений страны за сотрудничество."Продолжайте лечить людей от COVID19 и вакцинировать население", - призвал он медицинских работников страны.По данным газеты Myanmar Times, в частности, министром иностранных дел назначен политик Вунна Маун Лвин, ранее уже занимавший этот пост в 2011-2016 годах, МВД возглавит генерал-лейтенант Сое Хтут.Сообщается, что военные приняли решение восстановить на своих постах всех судей Верховного суда и членов Антикоррупционной комиссия Мьянмы.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД.Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире

В Мьянме военные сменили 11 министров

20:29 01.02.2021 (обновлено: 20:30 01.02.2021)
 
© REUTERS / StringerВоенные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма
Военные на контрольно-пропускном пункте на пути к зданию конгресса в Нейпьито, Мьянма - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© REUTERS / Stringer
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БАНГКОК, 1 фев – РИА Новости. Пришедшие к власти в Мьянме военные в понедельник сменили 11 министров кабинета страны и отправили в отставку 24 заместителя министров.
Приказы об увольнении министров и заместителей министров и назначении новых министров за подписью главнокомандующего вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайна, к которому в понедельник перешли все властные полномочия, опубликованы военным новостным порталом "Мьявади".
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МИД прокомментировал ситуацию в Мьянме
В соответствии с приказами, новые министры возглавили министерство иностранных дел (раньше эту должность совмещала с должностью государственного советника, фактического премьер-министра, лидер партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи), министерство обороны, министерство планирования, министерство по делам Союза, министерство финансов, промышленности, инвестиций и внешнеэкономических связей, министерство пограничной охраны, министерство здравоохранения, министерство образования, министерство транспорта и другие.
Освобожденные от своих должностей заместители министров работали в перечисленных министерствах, а также в министерстве по делам информации, религии и культуры.
Министр здравоохранения и спорта Мьинт Тхве, руководивший в Мьянме борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID19 и вакцинацией, ушел в отставку по собственному желанию, о чем сообщил в Facebook. В своем посте он поблагодарил руководство и персонал всех медицинских лечебных и исследовательских учреждений страны за сотрудничество.
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"Продолжайте лечить людей от COVID19 и вакцинировать население", - призвал он медицинских работников страны.
По данным газеты Myanmar Times, в частности, министром иностранных дел назначен политик Вунна Маун Лвин, ранее уже занимавший этот пост в 2011-2016 годах, МВД возглавит генерал-лейтенант Сое Хтут.
Сообщается, что военные приняли решение восстановить на своих постах всех судей Верховного суда и членов Антикоррупционной комиссия Мьянмы.
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Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД.
Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.
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Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныНациональная лига за демократию (НЛД)Аун Сан Су ЧжиМьянмаВ мире
 
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