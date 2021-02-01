https://ria.ru/20210201/myanma-1595581190.html

В Мьянме военные сменили 11 министров

В Мьянме военные сменили 11 министров

Пришедшие к власти в Мьянме военные в понедельник сменили 11 министров кабинета страны и отправили в отставку 24 заместителя министров. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T20:29

2021-02-01T20:29

2021-02-01T20:30

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

мьянма

в мире

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БАНГКОК, 1 фев – РИА Новости. Пришедшие к власти в Мьянме военные в понедельник сменили 11 министров кабинета страны и отправили в отставку 24 заместителя министров.Приказы об увольнении министров и заместителей министров и назначении новых министров за подписью главнокомандующего вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайна, к которому в понедельник перешли все властные полномочия, опубликованы военным новостным порталом "Мьявади".В соответствии с приказами, новые министры возглавили министерство иностранных дел (раньше эту должность совмещала с должностью государственного советника, фактического премьер-министра, лидер партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи), министерство обороны, министерство планирования, министерство по делам Союза, министерство финансов, промышленности, инвестиций и внешнеэкономических связей, министерство пограничной охраны, министерство здравоохранения, министерство образования, министерство транспорта и другие.Освобожденные от своих должностей заместители министров работали в перечисленных министерствах, а также в министерстве по делам информации, религии и культуры.Министр здравоохранения и спорта Мьинт Тхве, руководивший в Мьянме борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID19 и вакцинацией, ушел в отставку по собственному желанию, о чем сообщил в Facebook. В своем посте он поблагодарил руководство и персонал всех медицинских лечебных и исследовательских учреждений страны за сотрудничество."Продолжайте лечить людей от COVID19 и вакцинировать население", - призвал он медицинских работников страны.По данным газеты Myanmar Times, в частности, министром иностранных дел назначен политик Вунна Маун Лвин, ранее уже занимавший этот пост в 2011-2016 годах, МВД возглавит генерал-лейтенант Сое Хтут.Сообщается, что военные приняли решение восстановить на своих постах всех судей Верховного суда и членов Антикоррупционной комиссия Мьянмы.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД.Днем в понедельник военные заявили о своей полной и постоянной приверженности многопартийной демократической системе и пообещали проведение новых честных и демократических выборов "после окончания выполнения задач периода действия режима чрезвычайного положения". Режим ЧП в стране введен сроком на один год.

https://ria.ru/20210201/myanma-1595556107.html

https://ria.ru/20210201/myanma-1595548277.html

https://ria.ru/20210201/bangkok-1595517930.html

https://ria.ru/20210201/myanma-1595446261.html

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире