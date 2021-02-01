https://ria.ru/20210201/myanma-1595548277.html

В Мьянме военные изъяли документы в штабе правящей партии

В Мьянме военные изъяли документы в штабе правящей партии

После ареста руководства мьянманской правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), в том числе ее главы и государственного советника (фактического... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:14

2021-02-01T17:14

2021-02-01T20:31

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

мьянма

в мире

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БАНГКОК, 1 фев – РИА Новости. После ареста руководства мьянманской правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), в том числе ее главы и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, мьянманские военные в понедельник провели обыск в штаб-квартире НЛД, изъяли компьютеры и документы, и закрыли штаб-квартиру на неопределенный срок, сообщает новостной портал "Иравади" со ссылкой на представителя партии.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД.

https://ria.ru/20210201/myanma-1595483277.html

https://ria.ru/20210201/myanma-1595427154.html

мьянма

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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, в мире