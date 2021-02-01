В Мьянме военные изъяли документы в штабе правящей партии
17:14 01.02.2021 (обновлено: 20:31 01.02.2021)
БАНГКОК, 1 фев – РИА Новости. После ареста руководства мьянманской правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), в том числе ее главы и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, мьянманские военные в понедельник провели обыск в штаб-квартире НЛД, изъяли компьютеры и документы, и закрыли штаб-квартиру на неопределенный срок, сообщает новостной портал "Иравади" со ссылкой на представителя партии.
"Компьютеры и документы конфискованы. Они не сказали, когда нам позволят вновь открыть штаб-квартиру", - сообщил изданию представитель НЛД Чжо Тхет Аунг, слова которого приводит "Иравади".
Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра) Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.
В течение первой половины дня в понедельник по всей стране были также арестованы руководители и чиновники провинциальных администраций, принадлежащие к партии НЛД.