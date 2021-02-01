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В Госдуме заявили, что у США нет морального права поучать другие страны
В Госдуме заявили, что у США нет морального права поучать другие страны
Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина, комментируя реакцию госдепа на события в Мьянме, отметила, что у США "нет никакого... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:02
2021-02-01T16:02
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
энтони блинкен
аун сан су чжи
госдума рф
елена панина
мьянма
сша
в мире
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина, комментируя реакцию госдепа на события в Мьянме, отметила, что у США "нет никакого морального права поучать другие страны и диктовать им, как нужно себя вести".Военные Мьянмы совершили государственный переворот и арестовали гражданское руководство, в том числе госсоветника (аналог премьер-министра), нобелевскую лауреатку Аун Сан Су Чжи. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал мьянманских военных освободить гражданское руководство страны.По мнению депутата, "психологически" позиция госдепа понятна, поскольку "отстраненные от власти лидеры, и прежде всего Аун Сан Су Чжи, много лет пользовались поддержкой Запада"."А с юридической точки зрения особой разницы нет", - заметила парламентарий.
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, энтони блинкен, аун сан су чжи, госдума рф, елена панина, мьянма, сша, в мире

В Госдуме заявили, что у США нет морального права поучать другие страны

16:02 01.02.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат Госдумы РФ Елена Панина - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина, комментируя реакцию госдепа на события в Мьянме, отметила, что у США "нет никакого морального права поучать другие страны и диктовать им, как нужно себя вести".
Военные Мьянмы совершили государственный переворот и арестовали гражданское руководство, в том числе госсоветника (аналог премьер-министра), нобелевскую лауреатку Аун Сан Су Чжи. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал мьянманских военных освободить гражданское руководство страны.
"После тех обстоятельств, которыми сопровождался переход власти от Трампа к Байдену, у США нет никакого морального права поучать другие страны, диктовать им, как нужно себя вести", - заявила Панина РИА Новости в понедельник.
По мнению депутата, "психологически" позиция госдепа понятна, поскольку "отстраненные от власти лидеры, и прежде всего Аун Сан Су Чжи, много лет пользовались поддержкой Запада".
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Военные перевороты в мире в 2012-2021 годах

"Вместе с тем, чуть больше года тому назад США приветствовали отстранение от власти Эво Моралеса в Боливии, которого свергли в очень похожей ситуации, обвинив в фальсификации результатов голосования", - отметила она. Панина добавила, что США "всегда делают вид, что военные перевороты – это плохо, а "цветные революции" - это хорошо, если, конечно, это не происходит в их собственной стране".

"А с юридической точки зрения особой разницы нет", - заметила парламентарий.
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныЭнтони БлинкенАун Сан Су ЧжиГосдума РФЕлена ПанинаМьянмаСШАВ мире
 
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