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В Госдуме заявили, что у США нет морального права поучать другие страны

В Госдуме заявили, что у США нет морального права поучать другие страны

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина, комментируя реакцию госдепа на события в Мьянме, отметила, что у США "нет никакого... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:02

2021-02-01T16:02

2021-02-01T16:02

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

энтони блинкен

аун сан су чжи

госдума рф

елена панина

мьянма

сша

в мире

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина, комментируя реакцию госдепа на события в Мьянме, отметила, что у США "нет никакого морального права поучать другие страны и диктовать им, как нужно себя вести".Военные Мьянмы совершили государственный переворот и арестовали гражданское руководство, в том числе госсоветника (аналог премьер-министра), нобелевскую лауреатку Аун Сан Су Чжи. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал мьянманских военных освободить гражданское руководство страны.По мнению депутата, "психологически" позиция госдепа понятна, поскольку "отстраненные от власти лидеры, и прежде всего Аун Сан Су Чжи, много лет пользовались поддержкой Запада"."А с юридической точки зрения особой разницы нет", - заметила парламентарий.

https://ria.ru/20210201/perevoroty-1595457555.html

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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, энтони блинкен, аун сан су чжи, госдума рф, елена панина, мьянма, сша, в мире