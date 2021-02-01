В Госдуме заявили, что у США нет морального права поучать другие страны
© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина, комментируя реакцию госдепа на события в Мьянме, отметила, что у США "нет никакого морального права поучать другие страны и диктовать им, как нужно себя вести".
Военные Мьянмы совершили государственный переворот и арестовали гражданское руководство, в том числе госсоветника (аналог премьер-министра), нобелевскую лауреатку Аун Сан Су Чжи. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал мьянманских военных освободить гражданское руководство страны.
"После тех обстоятельств, которыми сопровождался переход власти от Трампа к Байдену, у США нет никакого морального права поучать другие страны, диктовать им, как нужно себя вести", - заявила Панина РИА Новости в понедельник.
По мнению депутата, "психологически" позиция госдепа понятна, поскольку "отстраненные от власти лидеры, и прежде всего Аун Сан Су Чжи, много лет пользовались поддержкой Запада".
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"Вместе с тем, чуть больше года тому назад США приветствовали отстранение от власти Эво Моралеса в Боливии, которого свергли в очень похожей ситуации, обвинив в фальсификации результатов голосования", - отметила она. Панина добавила, что США "всегда делают вид, что военные перевороты – это плохо, а "цветные революции" - это хорошо, если, конечно, это не происходит в их собственной стране".
"А с юридической точки зрения особой разницы нет", - заметила парламентарий.