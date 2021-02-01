https://ria.ru/20210201/myanma-1595499553.html

В Мьянме, где произошел переворот, находятся около 70 россиян

В Мьянме, где произошел переворот, находятся около 70 россиян

Порядка 70 граждан России, в том числе 20 туристов, в настоящее время находятся в Мьянме, где произошел военный переворот, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:40

2021-02-01T13:40

2021-02-01T13:56

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Порядка 70 граждан России, в том числе 20 туристов, в настоящее время находятся в Мьянме, где произошел военный переворот, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства РФ в этой стране Антон Анисимов."По имеющейся информации, в настоящее время на территории Мьянмы находятся 50 российских специалистов, работающих в Мьянме по контрактам, и около 20 туристов. Обращений за консульской помощью не поступало. В случае ухудшения ситуации посольство примет все необходимы меры для обеспечения безопасности, законных прав и интересов российских граждан и сотрудников российской дипмиссии", - сообщил российский дипломат.Он добавил, что в свете происходящих в стране событий посольство РФ рекомендует согражданам, находящимся в Мьянме, проявлять бдительность, избегать посещения мест массового скопления людей, а также по возможности ограничить выход за пределы территории своего проживания.Утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента страны нового созыва, избранного на всеобщих выборах 8 ноября, мьянманские военные, обвинившие ранее национальную избирательную комиссию и правящую партию "Национальная лига за демократию" (НЛД) в фальсификации выборов в пользу НЛД, арестовали руководителей правительства страны, в том числе президента Вин Мьинта и государственного советника (фактического премьер-министра), Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. Одновременно были арестованы члены правительства и высшие государственные чиновники, состоящие в НЛД или связанные с правящей партией.Мьянманский новостной портал Eleven Media позже сообщил об аресте главного министра (главы администрации) Янгона и ряда муниципальных чиновников бывшей столицы и крупнейшего города страны.Военные, по сообщению агентства Синьхуа, объявили чрезвычайное положение в стране на год и взяли власть в свои руки.

https://ria.ru/20210201/myanma-1595446261.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/myanma-1595478510.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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