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Временный президент Мьянмы считает действия военных конституционными
Временный президент Мьянмы считает действия военных конституционными
Временный президент Мьянмы Мьинт Све считает действия военных, совершивших государственный переворот, конституционными и полностью их поддерживает. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:49
2021-02-01T11:01
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
мьянма
таиланд
лаос
в мире
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БАНГКОК, 1 фев - РИА Новости. Временный президент Мьянмы Мьинт Све считает действия военных, совершивших государственный переворот, конституционными и полностью их поддерживает.Об этом говорится в утреннем заявлении временного президента Мьянмы, которое публикует в понедельник новостной интернет-портал Eleven Myanmar.Попытка узурпации государственной власти и суверенитетаВ документе говорится, что в связи с нарушениями избирательного законодательства на выборах 8 ноября 2020 года и протестами против фальсификации выборов, которые начались во многих регионах Мьянмы, а также в связи с "попыткой узурпации государственного суверенитета незаконным путем" вице-президент вынужден, в соответствии со статьями 417 и 418 конституции Мьянмы, ввести в стране режим чрезвычайного положения на один год и передать всю полноту законодательной, судебной и исполнительной власти главнокомандующему вооруженных сил страны старшему генералу Мин Аунг Хлайну."Массовые протесты против фальсификации выборов начались во многих регионах страны. В связи с этим вводится в действие режим чрезвычайного положения, предусмотренный статьями 417 и 418 конституции Союза Мьянма", - говорится в документе.Упомянутые в заявлении статьи конституции Мьянмы из раздела о чрезвычайном положении гласят, что режим ЧП может вводиться президентом страны в случае попыток узурпации государственной власти и государственного суверенитета незаконным путем. В первом пункте статьи 418 (пункт "а") говорится, что в случае объявления чрезвычайного положения на период его действия президент передает всю полноту законодательной власти главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы.Главнокомандующий ВС Мьянмы Мин Аунг ХлайнГлавнокомандующим вооруженных сил Мьянмы, получившим на год из рук временного президента страны полные властные полномочия, является 64-летний старший генерал Мин Аунг Хлайн.Мин Аунг Хлайн получил университетское юридическое образование и начальное военное образование на курсах сержантов запаса при университете, после чего в 1974 году поступил в Академию обороны Мьянмы, которую окончил в 1977 году в звании лейтенанта. Служил на офицерских должностях в частях сухопутных войск Мьянмы в штате Мон, а затем в Шанском штате страны. В звании полковника командовал частями вооруженных сил Мьянмы в районе "Золотого треугольника" (Шанский штат, границы с Таиландом и Лаосом), осуществляя борьбу с выращиванием опиумного мака и производством других наркотиков на этой территории. Мин Аунг Хлайн сыграл значительную роль в достижении мирных договоренностей между центральным правительством Мьянмы и повстанческими вооруженными группировками национальных меньшинств, действовавшими в пограничных районах Шанского штата. Позже, уже в звании генерал-майора, командовал войсками в боевых действиях против повстанческой Армии Демократического альянса народов Мьянмы в регионе Коканг.С 2010 года Мин Аунг Хлайн возглавлял Общий главный штаб сухопутных войск, ВВС и ВМС Мьянмы при министерстве обороны страны. В 2013 году получил высшее воинское звание Мьянмы "старший генерал" и принял командование всеми вооруженными силами страны. В ноябре 2020 года занимаемая им должность главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы была приравнена по рангу к должности вице-президента Союза Мьянма.
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, мьянма, таиланд, лаос, в мире

Временный президент Мьянмы считает действия военных конституционными

09:49 01.02.2021 (обновлено: 11:01 01.02.2021)
 
© REUTERS / StringerАвтомобили военных возле офиса национального телевидения Мьянмы в Янгоне
Автомобили военных возле офиса национального телевидения Мьянмы в Янгоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© REUTERS / Stringer
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БАНГКОК, 1 фев - РИА Новости. Временный президент Мьянмы Мьинт Све считает действия военных, совершивших государственный переворот, конституционными и полностью их поддерживает.
Об этом говорится в утреннем заявлении временного президента Мьянмы, которое публикует в понедельник новостной интернет-портал Eleven Myanmar.

Попытка узурпации государственной власти и суверенитета

В документе говорится, что в связи с нарушениями избирательного законодательства на выборах 8 ноября 2020 года и протестами против фальсификации выборов, которые начались во многих регионах Мьянмы, а также в связи с "попыткой узурпации государственного суверенитета незаконным путем" вице-президент вынужден, в соответствии со статьями 417 и 418 конституции Мьянмы, ввести в стране режим чрезвычайного положения на один год и передать всю полноту законодательной, судебной и исполнительной власти главнокомандующему вооруженных сил страны старшему генералу Мин Аунг Хлайну.
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"Массовые протесты против фальсификации выборов начались во многих регионах страны. В связи с этим вводится в действие режим чрезвычайного положения, предусмотренный статьями 417 и 418 конституции Союза Мьянма", - говорится в документе.
Упомянутые в заявлении статьи конституции Мьянмы из раздела о чрезвычайном положении гласят, что режим ЧП может вводиться президентом страны в случае попыток узурпации государственной власти и государственного суверенитета незаконным путем. В первом пункте статьи 418 (пункт "а") говорится, что в случае объявления чрезвычайного положения на период его действия президент передает всю полноту законодательной власти главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы.

Главнокомандующий ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайн

Главнокомандующим вооруженных сил Мьянмы, получившим на год из рук временного президента страны полные властные полномочия, является 64-летний старший генерал Мин Аунг Хлайн.
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Мин Аунг Хлайн получил университетское юридическое образование и начальное военное образование на курсах сержантов запаса при университете, после чего в 1974 году поступил в Академию обороны Мьянмы, которую окончил в 1977 году в звании лейтенанта. Служил на офицерских должностях в частях сухопутных войск Мьянмы в штате Мон, а затем в Шанском штате страны. В звании полковника командовал частями вооруженных сил Мьянмы в районе "Золотого треугольника" (Шанский штат, границы с Таиландом и Лаосом), осуществляя борьбу с выращиванием опиумного мака и производством других наркотиков на этой территории. Мин Аунг Хлайн сыграл значительную роль в достижении мирных договоренностей между центральным правительством Мьянмы и повстанческими вооруженными группировками национальных меньшинств, действовавшими в пограничных районах Шанского штата. Позже, уже в звании генерал-майора, командовал войсками в боевых действиях против повстанческой Армии Демократического альянса народов Мьянмы в регионе Коканг.
С 2010 года Мин Аунг Хлайн возглавлял Общий главный штаб сухопутных войск, ВВС и ВМС Мьянмы при министерстве обороны страны. В 2013 году получил высшее воинское звание Мьянмы "старший генерал" и принял командование всеми вооруженными силами страны. В ноябре 2020 года занимаемая им должность главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы была приравнена по рангу к должности вице-президента Союза Мьянма.
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