https://ria.ru/20210201/myanma-1595430444.html

США призвали военных в Мьянме отпустить задержанных чиновников

США призвали военных в Мьянме отпустить задержанных чиновников

США обеспокоены ситуаций в Мьянме и грозят последствиями для тех, кто арестовал гражданских лидеров в стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T07:58

2021-02-01T07:58

2021-02-01T08:53

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

дженнифер псаки

мьянма

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США обеспокоены ситуаций в Мьянме и грозят последствиями для тех, кто арестовал гражданских лидеров в стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."США обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги, чтобы подорвать демократическую передачу власти, в том числе и сообщениями об аресте госсоветника Аун Сан Су Чжи и других гражданских официальных лиц в Бирме", - заявила Псаки, используя старое название Мьянмы.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии сообщило, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая является фактической главой правительства, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными. Наряду с ними, как заявил член партии агентству Синьхуа, были задержаны представители партии в регионах и ряд местных чиновников. Агентство Рейтер также передало, что вокруг мэрии крупного города Янгона размещены войска.По словам Псаки, президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации."Мы продолжаем твердо поддерживать демократические институты Бирмы, и в координации с региональными партнерами призываем военных и все другие стороны придерживаться демократических норм и принципа верховенства права, а также освободить задержанных сегодня", - заявила она."США выступают против любых попыток изменить результат недавних выборов или помешать демократической передаче власти в Мьянме и предпримут действия против тех, кто за это ответственен, если эти шаги не будут обращены вспять", - заявила Псаки.

https://ria.ru/20210201/myanma-1595427154.html

мьянма

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, дженнифер псаки, мьянма, сша, в мире