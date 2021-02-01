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США призвали военных в Мьянме отпустить задержанных чиновников
США призвали военных в Мьянме отпустить задержанных чиновников
США обеспокоены ситуаций в Мьянме и грозят последствиями для тех, кто арестовал гражданских лидеров в стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T07:58
2021-02-01T08:53
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
дженнифер псаки
мьянма
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США обеспокоены ситуаций в Мьянме и грозят последствиями для тех, кто арестовал гражданских лидеров в стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."США обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги, чтобы подорвать демократическую передачу власти, в том числе и сообщениями об аресте госсоветника Аун Сан Су Чжи и других гражданских официальных лиц в Бирме", - заявила Псаки, используя старое название Мьянмы.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии сообщило, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая является фактической главой правительства, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными. Наряду с ними, как заявил член партии агентству Синьхуа, были задержаны представители партии в регионах и ряд местных чиновников. Агентство Рейтер также передало, что вокруг мэрии крупного города Янгона размещены войска.По словам Псаки, президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации."Мы продолжаем твердо поддерживать демократические институты Бирмы, и в координации с региональными партнерами призываем военных и все другие стороны придерживаться демократических норм и принципа верховенства права, а также освободить задержанных сегодня", - заявила она."США выступают против любых попыток изменить результат недавних выборов или помешать демократической передаче власти в Мьянме и предпримут действия против тех, кто за это ответственен, если эти шаги не будут обращены вспять", - заявила Псаки.
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, дженнифер псаки, мьянма, сша, в мире

США призвали военных в Мьянме отпустить задержанных чиновников

07:58 01.02.2021 (обновлено: 08:53 01.02.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisОфициальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки
Официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. США обеспокоены ситуаций в Мьянме и грозят последствиями для тех, кто арестовал гражданских лидеров в стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"США обеспокоены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги, чтобы подорвать демократическую передачу власти, в том числе и сообщениями об аресте госсоветника Аун Сан Су Чжи и других гражданских официальных лиц в Бирме", - заявила Псаки, используя старое название Мьянмы.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии сообщило, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая является фактической главой правительства, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными. Наряду с ними, как заявил член партии агентству Синьхуа, были задержаны представители партии в регионах и ряд местных чиновников. Агентство Рейтер также передало, что вокруг мэрии крупного города Янгона размещены войска.
По словам Псаки, президента США Джо Байдена проинформировали о ситуации.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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Генсек ООН прокомментировал задержание руководителей Мьянмы
"Мы продолжаем твердо поддерживать демократические институты Бирмы, и в координации с региональными партнерами призываем военных и все другие стороны придерживаться демократических норм и принципа верховенства права, а также освободить задержанных сегодня", - заявила она.
"США выступают против любых попыток изменить результат недавних выборов или помешать демократической передаче власти в Мьянме и предпримут действия против тех, кто за это ответственен, если эти шаги не будут обращены вспять", - заявила Псаки.
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныДженнифер ПсакиМьянмаСШАВ мире
 
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