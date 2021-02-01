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Генсек ООН прокомментировал задержание руководителей Мьянмы
Генсек ООН прокомментировал задержание руководителей Мьянмы
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил задержание государственного советника и президента Мьянмы, говорится в заявлении официального представителя генерального... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T06:48
2021-02-01T07:09
стефан дюжаррик
аун сан су чжи
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
антониу гутерреш
мьянма
оон
в мире
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ООН, 1 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил задержание государственного советника и президента Мьянмы, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии сообщило, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая является фактической главой правительства, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными. Наряду с ними, как заявил член партии агентству Синьхуа, были задержаны представители партии в регионах и ряд местных чиновников. Военные, по сообщению Синьхуа, объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год и взяли власть в свои руки."Генеральный секретарь решительно осуждает задержание государственного советника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьин и других политических лидеров накануне открытия сессии нового парламента Мьянмы", - сказал Дюжаррик.По его словам, генеральный секретарь настоятельно призывает военное руководство уважать волю народа Мьянмы и придерживаться демократических норм, а также разрешать любые разногласия путем мирного диалога.Как указал Дюжаррик, Гутерреш выражает серьезную обеспокоенность в связи с заявлением о передаче законодательной, исполнительной и судебной властей военным. Эти события представляют собой серьезный удар по демократическим реформам в Мьянме, сказано в заявлении.
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стефан дюжаррик, аун сан су чжи, ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, антониу гутерреш, мьянма, оон, в мире

Генсек ООН прокомментировал задержание руководителей Мьянмы

06:48 01.02.2021 (обновлено: 07:09 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ООН, 1 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил задержание государственного советника и президента Мьянмы, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии сообщило, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая является фактической главой правительства, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными. Наряду с ними, как заявил член партии агентству Синьхуа, были задержаны представители партии в регионах и ряд местных чиновников. Военные, по сообщению Синьхуа, объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год и взяли власть в свои руки.
"Генеральный секретарь решительно осуждает задержание государственного советника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьин и других политических лидеров накануне открытия сессии нового парламента Мьянмы", - сказал Дюжаррик.
По его словам, генеральный секретарь настоятельно призывает военное руководство уважать волю народа Мьянмы и придерживаться демократических норм, а также разрешать любые разногласия путем мирного диалога.
Как указал Дюжаррик, Гутерреш выражает серьезную обеспокоенность в связи с заявлением о передаче законодательной, исполнительной и судебной властей военным. Эти события представляют собой серьезный удар по демократическим реформам в Мьянме, сказано в заявлении.
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Стефан ДюжаррикАун Сан Су ЧжиСитуация в Мьянме после задержания руководителей страныАнтониу ГутеррешМьянмаООНВ мире
 
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