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В Мьянме начались перебои с интернетом

В Мьянме начались перебои с интернетом

Советник госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, австралийский ученый Шон Тернелл заявил, что интернет и телефонная связь в столице Мьянмы не работают. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T04:17

2021-02-01T04:17

2021-02-01T04:18

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

аун сан су чжи

москва

янгон (город)

мьянма

в мире

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советник госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, австралийский ученый Шон Тернелл заявил, что интернет и телефонная связь в столице Мьянмы не работают.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии сообщило, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая является фактической главой правительства, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными. Наряду с ними, как заявил член партии агентству Синьхуа, были задержаны представители партии в регионах и ряд местных чиновников. Агентство Рейтер также передало, что вокруг мэрии крупного города Янгона размещены войска.Перебои с доступом к интернету в Мьянме подтвердила Неправительственная организация Netblocks, анализирующая работу сети.Netblocks отмечает, что неполадки с интернетом начались примерно в 03.00 по местному времени (23.30 мск). Перебои довольно заметны на уровне регионов и в столице, что "ограничит возможности освещения событий". Проблемы зафиксировали несколько сетевых операторов в стране.Международные и местные СМИ в пятницу опубликовали новость о вероятности военного переворота в Мьянме в связи с разногласиями между генералитетом вооруженных сил и правительством по вопросу легитимности прошедших в стране 8 ноября всеобщих выборов.Вооруженные силы Мьянмы заявили впоследствии, что вопреки сообщениям СМИ и "отдельных организаций" верны идеям демократии и конституции страны 2008 года и будут выполнять свои задачи в рамках законодательства и защищать действующую конституцию.

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янгон (город)

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, аун сан су чжи, москва, янгон (город), мьянма, в мире