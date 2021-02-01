В Мьянме начались перебои с интернетом
04:17 01.02.2021 (обновлено: 04:18 01.02.2021)
© AP PhotoПолицейский в Мьянме
© AP Photo
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советник госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, австралийский ученый Шон Тернелл заявил, что интернет и телефонная связь в столице Мьянмы не работают.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии сообщило, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая является фактической главой правительства, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными. Наряду с ними, как заявил член партии агентству Синьхуа, были задержаны представители партии в регионах и ряд местных чиновников. Агентство Рейтер также передало, что вокруг мэрии крупного города Янгона размещены войска.
"Все люди в Нейпьидо отрезаны (от внешнего мира - ред.), поэтому похоже, что сообщения о задержании Аун Сан Су Чжи и президента, по всей видимости, являются правдой. От военных пока не поступало никаких заявлений", - сообщил он газете Financial Times.
Перебои с доступом к интернету в Мьянме подтвердила Неправительственная организация Netblocks, анализирующая работу сети.
Netblocks отмечает, что неполадки с интернетом начались примерно в 03.00 по местному времени (23.30 мск). Перебои довольно заметны на уровне регионов и в столице, что "ограничит возможности освещения событий". Проблемы зафиксировали несколько сетевых операторов в стране.
Международные и местные СМИ в пятницу опубликовали новость о вероятности военного переворота в Мьянме в связи с разногласиями между генералитетом вооруженных сил и правительством по вопросу легитимности прошедших в стране 8 ноября всеобщих выборов.
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Вооруженные силы Мьянмы заявили впоследствии, что вопреки сообщениям СМИ и "отдельных организаций" верны идеям демократии и конституции страны 2008 года и будут выполнять свои задачи в рамках законодательства и защищать действующую конституцию.