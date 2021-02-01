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В Мьянме начались перебои с интернетом
В Мьянме начались перебои с интернетом
Советник госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, австралийский ученый Шон Тернелл заявил, что интернет и телефонная связь в столице Мьянмы не работают. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T04:17
2021-02-01T04:18
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
аун сан су чжи
москва
янгон (город)
мьянма
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советник госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, австралийский ученый Шон Тернелл заявил, что интернет и телефонная связь в столице Мьянмы не работают.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии сообщило, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая является фактической главой правительства, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными. Наряду с ними, как заявил член партии агентству Синьхуа, были задержаны представители партии в регионах и ряд местных чиновников. Агентство Рейтер также передало, что вокруг мэрии крупного города Янгона размещены войска.Перебои с доступом к интернету в Мьянме подтвердила Неправительственная организация Netblocks, анализирующая работу сети.Netblocks отмечает, что неполадки с интернетом начались примерно в 03.00 по местному времени (23.30 мск). Перебои довольно заметны на уровне регионов и в столице, что "ограничит возможности освещения событий". Проблемы зафиксировали несколько сетевых операторов в стране.Международные и местные СМИ в пятницу опубликовали новость о вероятности военного переворота в Мьянме в связи с разногласиями между генералитетом вооруженных сил и правительством по вопросу легитимности прошедших в стране 8 ноября всеобщих выборов.Вооруженные силы Мьянмы заявили впоследствии, что вопреки сообщениям СМИ и "отдельных организаций" верны идеям демократии и конституции страны 2008 года и будут выполнять свои задачи в рамках законодательства и защищать действующую конституцию.
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москва
янгон (город)
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, аун сан су чжи, москва, янгон (город), мьянма, в мире

В Мьянме начались перебои с интернетом

04:17 01.02.2021 (обновлено: 04:18 01.02.2021)
 
© AP PhotoПолицейский в Мьянме
Полицейский в Мьянме - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советник госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, австралийский ученый Шон Тернелл заявил, что интернет и телефонная связь в столице Мьянмы не работают.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии сообщило, что государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая является фактической главой правительства, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными. Наряду с ними, как заявил член партии агентству Синьхуа, были задержаны представители партии в регионах и ряд местных чиновников. Агентство Рейтер также передало, что вокруг мэрии крупного города Янгона размещены войска.
"Все люди в Нейпьидо отрезаны (от внешнего мира - ред.), поэтому похоже, что сообщения о задержании Аун Сан Су Чжи и президента, по всей видимости, являются правдой. От военных пока не поступало никаких заявлений", - сообщил он газете Financial Times.
Перебои с доступом к интернету в Мьянме подтвердила Неправительственная организация Netblocks, анализирующая работу сети.
Netblocks отмечает, что неполадки с интернетом начались примерно в 03.00 по местному времени (23.30 мск). Перебои довольно заметны на уровне регионов и в столице, что "ограничит возможности освещения событий". Проблемы зафиксировали несколько сетевых операторов в стране.
Международные и местные СМИ в пятницу опубликовали новость о вероятности военного переворота в Мьянме в связи с разногласиями между генералитетом вооруженных сил и правительством по вопросу легитимности прошедших в стране 8 ноября всеобщих выборов.
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Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныАун Сан Су ЧжиМоскваЯнгон (город)МьянмаВ мире
 
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