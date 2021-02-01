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В правящей партии Мьянмы заявили о задержании лидера страны
В правящей партии Мьянмы заявили о задержании лидера страны
Неизвестные задержаил лидера Мьянмы, государственного советника Аун Сан Су Чжи, а также президента страны Вин Мьина, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T02:12
2021-02-01T04:21
ситуация в мьянме после задержания руководителей страны
аун сан су чжи
москва
мьянма
национальная лига за демократию
в мире
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Неизвестные задержаил лидера Мьянмы, государственного советника Аун Сан Су Чжи, а также президента страны Вин Мьина, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии Мио Ньюнта.Собеседник агентства сообщил, что инцидент произошел рано утро. Неизвестные также "схватили" других высокопоставленных членов правящей партии "Национальная лига за демократию", уточнил он.Ньюнт также выразил мнение, что задержание может коснуться и его.В разговоре с агентством Синьхуа он заявил, что в числе задержанных — министр планирования и финансов штата Шан, председатель отделения партии партии в штате Кая и некоторые другие представители "Национальной лиги за демократию" в парламенте региона Иравади. При этом агентству Франс Пресс он сказал, что речь идет о военном перевороте.Рейтер также сообщает о размещении войск вокруг мэрии крупного города Янгона.Международные и местные СМИ в пятницу опубликовали новость о вероятности военного переворота в Мьянме из-за разногласий между генералитетом вооруженных сил и правительством по вопросу легитимности прошедших в стране 8 ноября всеобщих выборов.Вооруженные силы Мьянмы заявили впоследствии, что вопреки сообщениям СМИ и "отдельных организаций" верны идеям демократии и конституции страны 2008 года, и пообещали выполнять свои задачи согласно законодательству и защищать основной закон страны.
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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, аун сан су чжи, москва, мьянма, национальная лига за демократию, в мире

В правящей партии Мьянмы заявили о задержании лидера страны

02:12 01.02.2021 (обновлено: 04:21 01.02.2021)
 
© AP Photo / Bullit MarquezГосударственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи
Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© AP Photo / Bullit Marquez
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Неизвестные задержаил лидера Мьянмы, государственного советника Аун Сан Су Чжи, а также президента страны Вин Мьина, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя правящей партии Мио Ньюнта.
Собеседник агентства сообщил, что инцидент произошел рано утро. Неизвестные также "схватили" других высокопоставленных членов правящей партии "Национальная лига за демократию", уточнил он.

"Хочу сказать нашему народу, чтобы они не реагировали поспешно и хочу, чтобы они действовали в соответствии с законом", — заявил представитель партии.

Ньюнт также выразил мнение, что задержание может коснуться и его.
В разговоре с агентством Синьхуа он заявил, что в числе задержанных — министр планирования и финансов штата Шан, председатель отделения партии партии в штате Кая и некоторые другие представители "Национальной лиги за демократию" в парламенте региона Иравади. При этом агентству Франс Пресс он сказал, что речь идет о военном перевороте.
Рейтер также сообщает о размещении войск вокруг мэрии крупного города Янгона.
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Случаи ухода в отставку глав государств под давлением обстоятельств
Международные и местные СМИ в пятницу опубликовали новость о вероятности военного переворота в Мьянме из-за разногласий между генералитетом вооруженных сил и правительством по вопросу легитимности прошедших в стране 8 ноября всеобщих выборов.
Вооруженные силы Мьянмы заявили впоследствии, что вопреки сообщениям СМИ и "отдельных организаций" верны идеям демократии и конституции страны 2008 года, и пообещали выполнять свои задачи согласно законодательству и защищать основной закон страны.
 
Ситуация в Мьянме после задержания руководителей страныАун Сан Су ЧжиМоскваМьянмаНациональная лига за демократиюВ мире
 
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