https://ria.ru/20210201/murmansk-1595546132.html

Глава Мурманской области сыграл губернатора в художественном фильме

Глава Мурманской области сыграл губернатора в художественном фильме

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис снялся в эпизоде художественного фильма "Иван", сыграв главу одного из северных регионов, сообщили в центре... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T17:01

2021-02-01T17:01

2021-02-01T18:55

культура

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андрей чибис

арктика

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МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис снялся в эпизоде художественного фильма "Иван", сыграв главу одного из северных регионов, сообщили в центре кинопроизводства Мурманской области.По словам самого Чибиса, киносъемки в регионе не прекращаются даже во время пандемии, и Арктика приковывает внимание не только инвесторов, туристов, политиков, но и людей искусства.Съемки эпизода состоялись в кабинете губернатора Мурманской области. Как пояснили в центре развития кинопроизводства, в сцене глава региона выясняет по телефону состояние здоровья одного из главных героев сериала, по сюжету попавшего в больницу после совершенного им подвига. В роли мэра города Северогорска снялся московский актер Сергей Астахов, также заглавные роли исполняют Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов. А роли чиновников достались жителям Мурманска, не имеющим отношения к государственной службе.Фильм "Иван" проект-студия "Чехов" (Москва) начала снимать в Мурманской области в марте 2020 года. Режиссер картины – Владимир Щегольков. В 2020 году ООО "Студия "Чехов" с проектом сериала "Иван" стала победителем второго конкурса рибейтов, региональных субсидий на покрытие части расходов, понесенных при производстве фильмов в регионе. В прошлом году четыре компании получили рибейты на кинопроизводство на общую сумму 5 миллионов рублей. В результате работы кинокомиссии и Центра развития кинопроизводства в Мурманскую область было привлечено 31,5 миллиона рублей из бюджета предприятий российской киноиндустрии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/kalkin-1593049071.html

https://ria.ru/20210128/zoya-1594860293.html

арктика

мурманск

мурманская область

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новости культуры, андрей чибис, арктика, евгений цыганов, светлана ходченкова, мурманск, мурманская область