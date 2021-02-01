Глава Мурманской области сыграл губернатора в художественном фильме
17:01 01.02.2021 (обновлено: 18:55 01.02.2021)
МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис снялся в эпизоде художественного фильма "Иван", сыграв главу одного из северных регионов, сообщили в центре кинопроизводства Мурманской области.
"В Мурманске продолжились съемки одной из серий фильма "Иван". В производственном плане киногруппы значился эпизод, где главный герой приходит на прием к губернатору северной территории. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области принял предложение режиссера Владимира Щеголькова сняться в этой сцене в роли главы региона", - говорится в сообщении.
По словам самого Чибиса, киносъемки в регионе не прекращаются даже во время пандемии, и Арктика приковывает внимание не только инвесторов, туристов, политиков, но и людей искусства.
"Мы понимаем, что мало поддерживать кинокомпании только с помощью финансовых инструментов. Мы готовы идти навстречу режиссерам и помогать реализовать самые смелые творческие идеи. Поэтому я согласился сняться фильме "Иван". Для меня это - полчаса времени, а для ведущих студий - сигнал, что в Мурманской области ждут и рады большому кино", - отметил Чибис, слова которого приводятся в сообщении.
Съемки эпизода состоялись в кабинете губернатора Мурманской области. Как пояснили в центре развития кинопроизводства, в сцене глава региона выясняет по телефону состояние здоровья одного из главных героев сериала, по сюжету попавшего в больницу после совершенного им подвига. В роли мэра города Северогорска снялся московский актер Сергей Астахов, также заглавные роли исполняют Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов. А роли чиновников достались жителям Мурманска, не имеющим отношения к государственной службе.
Фильм "Иван" проект-студия "Чехов" (Москва) начала снимать в Мурманской области в марте 2020 года. Режиссер картины – Владимир Щегольков. В 2020 году ООО "Студия "Чехов" с проектом сериала "Иван" стала победителем второго конкурса рибейтов, региональных субсидий на покрытие части расходов, понесенных при производстве фильмов в регионе. В прошлом году четыре компании получили рибейты на кинопроизводство на общую сумму 5 миллионов рублей. В результате работы кинокомиссии и Центра развития кинопроизводства в Мурманскую область было привлечено 31,5 миллиона рублей из бюджета предприятий российской киноиндустрии.