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Глава Мурманской области сыграл губернатора в художественном фильме
Глава Мурманской области сыграл губернатора в художественном фильме
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис снялся в эпизоде художественного фильма "Иван", сыграв главу одного из северных регионов, сообщили в центре... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:01
2021-02-01T18:55
культура
новости культуры
андрей чибис
арктика
евгений цыганов
светлана ходченкова
мурманск
мурманская область
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МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис снялся в эпизоде художественного фильма "Иван", сыграв главу одного из северных регионов, сообщили в центре кинопроизводства Мурманской области.По словам самого Чибиса, киносъемки в регионе не прекращаются даже во время пандемии, и Арктика приковывает внимание не только инвесторов, туристов, политиков, но и людей искусства.Съемки эпизода состоялись в кабинете губернатора Мурманской области. Как пояснили в центре развития кинопроизводства, в сцене глава региона выясняет по телефону состояние здоровья одного из главных героев сериала, по сюжету попавшего в больницу после совершенного им подвига. В роли мэра города Северогорска снялся московский актер Сергей Астахов, также заглавные роли исполняют Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов. А роли чиновников достались жителям Мурманска, не имеющим отношения к государственной службе.Фильм "Иван" проект-студия "Чехов" (Москва) начала снимать в Мурманской области в марте 2020 года. Режиссер картины – Владимир Щегольков. В 2020 году ООО "Студия "Чехов" с проектом сериала "Иван" стала победителем второго конкурса рибейтов, региональных субсидий на покрытие части расходов, понесенных при производстве фильмов в регионе. В прошлом году четыре компании получили рибейты на кинопроизводство на общую сумму 5 миллионов рублей. В результате работы кинокомиссии и Центра развития кинопроизводства в Мурманскую область было привлечено 31,5 миллиона рублей из бюджета предприятий российской киноиндустрии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/kalkin-1593049071.html
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новости культуры, андрей чибис, арктика, евгений цыганов, светлана ходченкова, мурманск, мурманская область

Глава Мурманской области сыграл губернатора в художественном фильме

17:01 01.02.2021 (обновлено: 18:55 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 1 фев – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис снялся в эпизоде художественного фильма "Иван", сыграв главу одного из северных регионов, сообщили в центре кинопроизводства Мурманской области.
"В Мурманске продолжились съемки одной из серий фильма "Иван". В производственном плане киногруппы значился эпизод, где главный герой приходит на прием к губернатору северной территории. Андрей Чибис, губернатор Мурманской области принял предложение режиссера Владимира Щеголькова сняться в этой сцене в роли главы региона", - говорится в сообщении.
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По словам самого Чибиса, киносъемки в регионе не прекращаются даже во время пандемии, и Арктика приковывает внимание не только инвесторов, туристов, политиков, но и людей искусства.
"Мы понимаем, что мало поддерживать кинокомпании только с помощью финансовых инструментов. Мы готовы идти навстречу режиссерам и помогать реализовать самые смелые творческие идеи. Поэтому я согласился сняться фильме "Иван". Для меня это - полчаса времени, а для ведущих студий - сигнал, что в Мурманской области ждут и рады большому кино", - отметил Чибис, слова которого приводятся в сообщении.
Съемки эпизода состоялись в кабинете губернатора Мурманской области. Как пояснили в центре развития кинопроизводства, в сцене глава региона выясняет по телефону состояние здоровья одного из главных героев сериала, по сюжету попавшего в больницу после совершенного им подвига. В роли мэра города Северогорска снялся московский актер Сергей Астахов, также заглавные роли исполняют Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов. А роли чиновников достались жителям Мурманска, не имеющим отношения к государственной службе.
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Фильм "Иван" проект-студия "Чехов" (Москва) начала снимать в Мурманской области в марте 2020 года. Режиссер картины – Владимир Щегольков. В 2020 году ООО "Студия "Чехов" с проектом сериала "Иван" стала победителем второго конкурса рибейтов, региональных субсидий на покрытие части расходов, понесенных при производстве фильмов в регионе. В прошлом году четыре компании получили рибейты на кинопроизводство на общую сумму 5 миллионов рублей. В результате работы кинокомиссии и Центра развития кинопроизводства в Мурманскую область было привлечено 31,5 миллиона рублей из бюджета предприятий российской киноиндустрии.
 
КультураНовости культурыАндрей ЧибисАрктикаЕвгений ЦыгановСветлана ХодченковаМурманскМурманская область
 
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