https://ria.ru/20210201/moskva-1595665474.html
Количество загрязняющих веществ в Москве сократилось в 2020 году на 10%
Количество загрязняющих веществ в Москве сократилось в 2020 году на 10%
Количество загрязняющих веществ в 2020 году сократилось в Москве на 10% благодаря периоду самоизоляции, когда количество машин на улицах уменьшилось, сообщил... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-01T19:47
2021-02-01T19:47
2021-02-02T13:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595461013_0:224:3080:1957_1920x0_80_0_0_84060145e141981366dc25d4271c0e4b.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Количество загрязняющих веществ в 2020 году сократилось в Москве на 10% благодаря периоду самоизоляции, когда количество машин на улицах уменьшилось, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Если взять первое полугодие, то в связи с самоизоляцией, за счет того, что транспортные потоки уменьшились больше чем на 50%, конечно, весной, в начале лета наблюдали какие-то удивительные для экологии Москвы события, явления, количество вредных веществ уменьшилось практически в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а, если брать в целом год, то процентов на 10 меньше вредных веществ мы зафиксировали", - сказал Кульбачевский в эфире телеканала "Москва 24".
https://realty.ria.ru/20210202/dvory-1595662402.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595461013_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c100992d26e6bb22774e83bc8763642.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва