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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210201/moskva-1595665474.html
Количество загрязняющих веществ в Москве сократилось в 2020 году на 10%
Количество загрязняющих веществ в Москве сократилось в 2020 году на 10%
Количество загрязняющих веществ в 2020 году сократилось в Москве на 10% благодаря периоду самоизоляции, когда количество машин на улицах уменьшилось, сообщил... РИА Новости, 02.02.2021
2021-02-01T19:47
2021-02-02T13:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Количество загрязняющих веществ в 2020 году сократилось в Москве на 10% благодаря периоду самоизоляции, когда количество машин на улицах уменьшилось, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Если взять первое полугодие, то в связи с самоизоляцией, за счет того, что транспортные потоки уменьшились больше чем на 50%, конечно, весной, в начале лета наблюдали какие-то удивительные для экологии Москвы события, явления, количество вредных веществ уменьшилось практически в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а, если брать в целом год, то процентов на 10 меньше вредных веществ мы зафиксировали", - сказал Кульбачевский в эфире телеканала "Москва 24".
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москва

Количество загрязняющих веществ в Москве сократилось в 2020 году на 10%

19:47 01.02.2021 (обновлено: 13:50 02.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский район Кунцево
Московский район Кунцево - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Количество загрязняющих веществ в 2020 году сократилось в Москве на 10% благодаря периоду самоизоляции, когда количество машин на улицах уменьшилось, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
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"Если взять первое полугодие, то в связи с самоизоляцией, за счет того, что транспортные потоки уменьшились больше чем на 50%, конечно, весной, в начале лета наблюдали какие-то удивительные для экологии Москвы события, явления, количество вредных веществ уменьшилось практически в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а, если брать в целом год, то процентов на 10 меньше вредных веществ мы зафиксировали", - сказал Кульбачевский в эфире телеканала "Москва 24".
 
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