https://ria.ru/20210201/moskva-1595665474.html

Количество загрязняющих веществ в Москве сократилось в 2020 году на 10%

Количество загрязняющих веществ в Москве сократилось в 2020 году на 10%

Количество загрязняющих веществ в 2020 году сократилось в Москве на 10% благодаря периоду самоизоляции, когда количество машин на улицах уменьшилось, сообщил... РИА Новости, 02.02.2021

2021-02-01T19:47

2021-02-01T19:47

2021-02-02T13:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Количество загрязняющих веществ в 2020 году сократилось в Москве на 10% благодаря периоду самоизоляции, когда количество машин на улицах уменьшилось, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."Если взять первое полугодие, то в связи с самоизоляцией, за счет того, что транспортные потоки уменьшились больше чем на 50%, конечно, весной, в начале лета наблюдали какие-то удивительные для экологии Москвы события, явления, количество вредных веществ уменьшилось практически в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, а, если брать в целом год, то процентов на 10 меньше вредных веществ мы зафиксировали", - сказал Кульбачевский в эфире телеканала "Москва 24".

https://realty.ria.ru/20210202/dvory-1595662402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва