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В России создадут уникальные приборы для исследования морского дна
В России создадут уникальные приборы для исследования морского дна
Российская компания "ГидроМаринн", участник рынка "Маринет", создаст навигационные приборы для комплексной системы исследования морского дна, аналогов которым в РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T18:13
2021-02-01T18:13
россия
белое море
наука и инновации
черное море
карское море
технологии
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российская компания "ГидроМаринн", участник рынка "Маринет", создаст навигационные приборы для комплексной системы исследования морского дна, аналогов которым в мире нет, заявили РИА Новости в пресс-службе АНО "Платформа НТИ".Комплекс "МПАК-3D" состоит из трех элементов: гидроакустической части, сейсмики и электроразведки. Как пояснил гендиректор компании "Морские Инновации", соучредитель "ГидроМаринн" Антон Плешков, сейчас эти изыскания делаются с разных судов и в разное время, и получается высокая погрешность в навигации: "Если говорить о море, погрешность будет около 3 метров, а в мелководье, реках каждые 10 сантиметров являются критичными. Комплекс объединяет все оборудование на одном судне в одних локальных координатах, аналога такого устройства в мире нет"."МПАК-3D" прошел испытания на полигонах в Черном, Белом и в Карском морях. "Интерес к нему уже проявили ряд компаний в Германии, Японии, Китае и Малайзии", - добавили в пресс-службе.Комплекс входит в одноимённый проект "МПАК-3D-Развитие", предполагающий создание навигационной подсистемы одноименного комплекса для инженерно-геофизических и гидрографических исследований шельфа. "Он позволит повысить уровень безопасности при нахождении в открытом море и прибрежных территориях, улучшить навигационные процессы, в частности, снизить ошибки определения навигационных координат и погрешности при автономной навигации, решить задачу автоматизации судовождения", - рассказали в пресс-службе.На первом этапе проекта "МПАК-3D-Развитие" инвестиции Фонда поддержки проектов НТИ в уставный капитал компании по плану составят 196 миллионов рублей. А на реализацию комплексного проекта на текущий момент уже направлено около 1,5 миллиарда рублей. "В целом, создание компании с собственными производственными мощностями и оборудованием, а также исследовательской базой потребует около 4,5 миллиарда рублей", - добавил Плешков.В рамках проекта планируются также изменения в законодательство. Так, по словам Плешкова, действующий свод правил инженерной деятельности в области изысканий для строительства принят еще в 2004 году, поэтому сейчас разрабатывается его обновлённая версия. Туда должны войти все новые решения, в том числе и "ГидроМаринн". Он добавил, что при содействии рабочей группы "Маринет", Минпромторга РФ и участников рынка готовятся и изменения в нормативную базу, которые позволят сформировать современные подходы к проведению высокоточных изысканий на море.
https://ria.ru/20210201/trenirovka-1595521529.html
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россия, белое море, наука и инновации, черное море, карское море, технологии

В России создадут уникальные приборы для исследования морского дна

18:13 01.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАквалангисты в Красном море
Аквалангисты в Красном море - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Российская компания "ГидроМаринн", участник рынка "Маринет", создаст навигационные приборы для комплексной системы исследования морского дна, аналогов которым в мире нет, заявили РИА Новости в пресс-службе АНО "Платформа НТИ".
Комплекс "МПАК-3D" состоит из трех элементов: гидроакустической части, сейсмики и электроразведки. Как пояснил гендиректор компании "Морские Инновации", соучредитель "ГидроМаринн" Антон Плешков, сейчас эти изыскания делаются с разных судов и в разное время, и получается высокая погрешность в навигации: "Если говорить о море, погрешность будет около 3 метров, а в мелководье, реках каждые 10 сантиметров являются критичными. Комплекс объединяет все оборудование на одном судне в одних локальных координатах, аналога такого устройства в мире нет".
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"МПАК-3D" прошел испытания на полигонах в Черном, Белом и в Карском морях. "Интерес к нему уже проявили ряд компаний в Германии, Японии, Китае и Малайзии", - добавили в пресс-службе.
Комплекс входит в одноимённый проект "МПАК-3D-Развитие", предполагающий создание навигационной подсистемы одноименного комплекса для инженерно-геофизических и гидрографических исследований шельфа. "Он позволит повысить уровень безопасности при нахождении в открытом море и прибрежных территориях, улучшить навигационные процессы, в частности, снизить ошибки определения навигационных координат и погрешности при автономной навигации, решить задачу автоматизации судовождения", - рассказали в пресс-службе.
На первом этапе проекта "МПАК-3D-Развитие" инвестиции Фонда поддержки проектов НТИ в уставный капитал компании по плану составят 196 миллионов рублей. А на реализацию комплексного проекта на текущий момент уже направлено около 1,5 миллиарда рублей. "В целом, создание компании с собственными производственными мощностями и оборудованием, а также исследовательской базой потребует около 4,5 миллиарда рублей", - добавил Плешков.
В рамках проекта планируются также изменения в законодательство. Так, по словам Плешкова, действующий свод правил инженерной деятельности в области изысканий для строительства принят еще в 2004 году, поэтому сейчас разрабатывается его обновлённая версия. Туда должны войти все новые решения, в том числе и "ГидроМаринн". Он добавил, что при содействии рабочей группы "Маринет", Минпромторга РФ и участников рынка готовятся и изменения в нормативную базу, которые позволят сформировать современные подходы к проведению высокоточных изысканий на море.
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