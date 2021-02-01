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Шоубиз
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Монеточка устроила пышную свадьбу после снятия ограничений в Москве
Монеточка устроила пышную свадьбу после снятия ограничений в Москве
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) и композитор Виктор Исаев устроили пышную свадьбу в Москве, расписались они еще в декабре. Фото и видео с праздника... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T19:04
2021-02-01T19:04
коронавирус covid-19
сергей бурунов
екатерина варнава
москва
свадьба
праздник
шоубиз
монеточка
знаменитости
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) и композитор Виктор Исаев устроили пышную свадьбу в Москве, расписались они еще в декабре. Фото и видео с праздника разместили их друзья в Instagram. На прошлой неделе столичные власти отменили ограничения на работу общепита и клубов ночью, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса. Лиза и Виктор использовали эту возможность. Супруги забронировали просторный ресторан, куда пригласили родных и друзей. Гостей было много. Поздравить молодоженов пришли известные актеры, например, Сергей Бурунов и Саша Бортич, а также другие звезды шоу-бизнеса, среди которых была замечена звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. На свадьбу она приехала вместе со своим молодым человеком – режиссером Александром Молочниковым. Исполнительница хитов "Каждый раз", "Нет монет" и других была в платье с пышной юбкой и открытыми плечами, а также длинной фате. А вот ее супруг был одет попроще – белую рубашку на выпуск, черную жилетку и брюки. В конце декабря певица разместила в соцсети пост, в котором опровергла слухи о том, что Виктор Исаев ее продюсер. Исполнительницу почему-то задели эти домыслы."Мы соавторы, напарники, соплеменники, а теперь еще и супруги. Но никак не певица и продюсер. Хотя никакого хейта к таким парам я не испытываю, просто хотела исправить нюанс, который давно резал мне ухо", – пояснила она.
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коронавирус covid-19, сергей бурунов, екатерина варнава, москва, свадьба, праздник, монеточка, знаменитости, звезды

Монеточка устроила пышную свадьбу после снятия ограничений в Москве

19:04 01.02.2021
 
© Фото : @zarykovskaya/ Instagram Фото из Instagram Дарьи Зарьковской
Фото из Instagram Дарьи Зарьковской - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : @zarykovskaya/ Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) и композитор Виктор Исаев устроили пышную свадьбу в Москве, расписались они еще в декабре. Фото и видео с праздника разместили их друзья в Instagram.
На прошлой неделе столичные власти отменили ограничения на работу общепита и клубов ночью, которые ранее были введены из-за пандемии коронавируса. Лиза и Виктор использовали эту возможность. Супруги забронировали просторный ресторан, куда пригласили родных и друзей. Гостей было много.
Поздравить молодоженов пришли известные актеры, например, Сергей Бурунов и Саша Бортич, а также другие звезды шоу-бизнеса, среди которых была замечена звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. На свадьбу она приехала вместе со своим молодым человеком – режиссером Александром Молочниковым.
© Фото : zarykovskaya Скрин сторис из инстаграма Дарьи Зарьковской
Скрин сторис из инстаграма Дарьи Зарьковской - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : zarykovskaya
Скрин сторис из инстаграма Дарьи Зарьковской
"Рад, что судьба свела меня с Лизой и с Витей и что мы подружились. Буду ходить в гости к вам", – обратился к паре Сергей Бурунов, с которым Монеточка снялась в фильме "Родные".
© Фото : sergeyburunovofficial Скрин сторис из инстаграма Сергея Бурунова
Скрин сторис из инстаграма Сергея Бурунова - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : sergeyburunovofficial
Скрин сторис из инстаграма Сергея Бурунова
Исполнительница хитов "Каждый раз", "Нет монет" и других была в платье с пышной юбкой и открытыми плечами, а также длинной фате. А вот ее супруг был одет попроще – белую рубашку на выпуск, черную жилетку и брюки.
В конце декабря певица разместила в соцсети пост, в котором опровергла слухи о том, что Виктор Исаев ее продюсер. Исполнительницу почему-то задели эти домыслы.
"Мы соавторы, напарники, соплеменники, а теперь еще и супруги. Но никак не певица и продюсер. Хотя никакого хейта к таким парам я не испытываю, просто хотела исправить нюанс, который давно резал мне ухо", – пояснила она.
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ШоубизКоронавирус COVID-19Сергей БуруновЕкатерина ВарнаваМоскваСвадьбаПраздникМонеточкаЗнаменитостизвезды
 
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