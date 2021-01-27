https://ria.ru/20210127/restoranmoskvacovid-1594749583.html
Собянин снял ограничения на ночную работу клубов и баров
Собянин снял ограничения на ночную работу клубов и баров
Московские власти отменили ограничения на работу общепита и клубов ночью. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:06
2021-01-27T11:06
2021-01-27T11:06
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Московские власти отменили ограничения на работу общепита и клубов ночью.Прежде из-за тяжелой сиутации с коронавирусом в столице им нельзя было принимать посетителей с одиннадцати вечера до шести утра. Нарушителей выявляли во время полицейских рейдов, заведения штрафовали.При этом в силе остаются все действующие санитарные предписания Роспотребнадзора.С 22 января в столице снова работают музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Театры, кинотеатры и концертные залы получили возможность продавать до 50 процентов билетов вместо 25. Власти также сняли ограничения по работе детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в торговых центрах. В очном формате могут учиться студенты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Московские власти отменили ограничения на работу общепита и клубов ночью.
Прежде из-за тяжелой сиутации с коронавирусом в столице им нельзя было принимать посетителей с одиннадцати вечера до шести утра. Нарушителей выявляли во время полицейских рейдов, заведения штрафовали.
При этом в силе остаются все действующие санитарные предписания Роспотребнадзора
.
С 22 января в столице снова работают музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Театры, кинотеатры и концертные залы получили возможность продавать до 50 процентов билетов вместо 25. Власти также сняли ограничения по работе детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в торговых центрах. В очном формате могут учиться студенты.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.