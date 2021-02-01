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Прилепин выступил за упрощение процедуры согласования митингов
Прилепин выступил за упрощение процедуры согласования митингов
Председатель партии "За правду" Захар Прилепин выступил за упрощение процедуры согласования митингов при "ужесточенной системе работы" с несогласованными... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:54
2021-02-01T16:54
россия
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
захар прилепин
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель партии "За правду" Захар Прилепин выступил за упрощение процедуры согласования митингов при "ужесточенной системе работы" с несогласованными акциями, при этом поддержав участие молодежи в политике.По его словам, государство вынуждено само себя защищать ради спокойствия большинства граждан, но при этом у молодых людей должны быть какие-то формы "экшна, стритарта и прочих вещей, за которые им голову не открутят"."Молодые люди во все времена во всех странах и во все эпохи участвуют в тех или иных митингах. Идеологическая подоснова происходившего вчера меня волнует очень мало, я ее в целом не разделяю и считаю деструктивной и вредной для страны. Но то, что молодым людям необходимы какие-то формы волеизъявления и формы, которые находятся на грани закона, и формы такой эмоциональной встряски, это, безусловно, дело и власти, и государства - относиться к этому спокойно, стоически, может, даже терпеть какие-то вещи", - добавил он.Прилепин отметил, что в России достаточно высокий уровень развития гражданского самосознания, гражданских инициатив, создано в самом широком смысле гражданское общество, и надо предоставить людям возможность так или иначе конкурировать в гражданских структурах.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях , отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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россия, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), захар прилепин, общество

Прилепин выступил за упрощение процедуры согласования митингов

16:54 01.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель партии "За правду" Захар Прилепин выступил за упрощение процедуры согласования митингов при "ужесточенной системе работы" с несогласованными акциями, при этом поддержав участие молодежи в политике.

"Я думаю, что есть простой достаточно выход - делать упрощенную систему согласования митингов и ужесточенную систему работы с несогласованными митингами. То есть у молодых людей должно быть огромное количество и возможностей выступать, пикетировать, ходить с плакатами, приходить к ведомственным зданиям в каком-то количестве. Но если уж нельзя, то тогда нельзя. И так во всем мире", - сказал Прилепин РИА Новости.

По его словам, государство вынуждено само себя защищать ради спокойствия большинства граждан, но при этом у молодых людей должны быть какие-то формы "экшна, стритарта и прочих вещей, за которые им голову не открутят".
"Молодые люди во все времена во всех странах и во все эпохи участвуют в тех или иных митингах. Идеологическая подоснова происходившего вчера меня волнует очень мало, я ее в целом не разделяю и считаю деструктивной и вредной для страны. Но то, что молодым людям необходимы какие-то формы волеизъявления и формы, которые находятся на грани закона, и формы такой эмоциональной встряски, это, безусловно, дело и власти, и государства - относиться к этому спокойно, стоически, может, даже терпеть какие-то вещи", - добавил он.
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Прилепин отметил, что в России достаточно высокий уровень развития гражданского самосознания, гражданских инициатив, создано в самом широком смысле гражданское общество, и надо предоставить людям возможность так или иначе конкурировать в гражданских структурах.
В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.
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В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях , отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
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