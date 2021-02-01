https://ria.ru/20210201/mitingi-1595544344.html

Прилепин выступил за упрощение процедуры согласования митингов

Прилепин выступил за упрощение процедуры согласования митингов

Председатель партии "За правду" Захар Прилепин выступил за упрощение процедуры согласования митингов при "ужесточенной системе работы" с несогласованными... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:54

2021-02-01T16:54

2021-02-01T16:54

россия

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

захар прилепин

общество

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель партии "За правду" Захар Прилепин выступил за упрощение процедуры согласования митингов при "ужесточенной системе работы" с несогласованными акциями, при этом поддержав участие молодежи в политике.По его словам, государство вынуждено само себя защищать ради спокойствия большинства граждан, но при этом у молодых людей должны быть какие-то формы "экшна, стритарта и прочих вещей, за которые им голову не открутят"."Молодые люди во все времена во всех странах и во все эпохи участвуют в тех или иных митингах. Идеологическая подоснова происходившего вчера меня волнует очень мало, я ее в целом не разделяю и считаю деструктивной и вредной для страны. Но то, что молодым людям необходимы какие-то формы волеизъявления и формы, которые находятся на грани закона, и формы такой эмоциональной встряски, это, безусловно, дело и власти, и государства - относиться к этому спокойно, стоически, может, даже терпеть какие-то вещи", - добавил он.Прилепин отметил, что в России достаточно высокий уровень развития гражданского самосознания, гражданских инициатив, создано в самом широком смысле гражданское общество, и надо предоставить людям возможность так или иначе конкурировать в гражданских структурах.В российских городах 23 января проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях , отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), захар прилепин, общество