https://ria.ru/20210201/minirovanie-1595506006.html

Источник сообщил о проверке в московских УВД из-за угрозы "минирования"

Источник сообщил о проверке в московских УВД из-за угрозы "минирования"

Ряд отделов полиции в Москве в воскресенье пришлось проверять на предмет заложенных бомб из-за анонимного комментария, сделанного к передаче "Соловьев Live",... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:13

2021-02-01T14:13

2021-02-01T14:13

россия

татьяна потяева

youtube

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ряд отделов полиции в Москве в воскресенье пришлось проверять на предмет заложенных бомб из-за анонимного комментария, сделанного к передаче "Соловьев Live", сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах.Как уточнил источник, сразу в нескольких округах Москвы отделения полиции проверялись кинологами – никаких взрывчатых веществ найдено не было.По данному факту полиция проводит проверку. За заведомо ложное сообщение подобного характера Уголовный кодекс России предполагает вплоть до реального срока.На утро понедельника, корреспонденту РИА Новости найти подобный комментарий на канале передачи в Youtube и на других платформах не удалось. Возможно, он уже удален.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.Аппарат столичного омбудсмена Татьяны Потяева предварительно сообщал о задержании более тысячи человек на первой акции и около 120 – на второй. Однако последняя цифра оглашалась, когда акция 31 января еще не закончились, поэтому может быть скорректирована. Официально полиция число задержанных не раскрывает.

https://ria.ru/20201224/navalnyy-1590779879.html

https://ria.ru/20210118/telegram-1593512422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна потяева, youtube, москва, происшествия