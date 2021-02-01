Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210201/minirovanie-1595506006.html
Источник сообщил о проверке в московских УВД из-за угрозы "минирования"
Источник сообщил о проверке в московских УВД из-за угрозы "минирования"
Ряд отделов полиции в Москве в воскресенье пришлось проверять на предмет заложенных бомб из-за анонимного комментария, сделанного к передаче "Соловьев Live",... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:13
2021-02-01T14:13
россия
татьяна потяева
youtube
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ряд отделов полиции в Москве в воскресенье пришлось проверять на предмет заложенных бомб из-за анонимного комментария, сделанного к передаче "Соловьев Live", сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах.Как уточнил источник, сразу в нескольких округах Москвы отделения полиции проверялись кинологами – никаких взрывчатых веществ найдено не было.По данному факту полиция проводит проверку. За заведомо ложное сообщение подобного характера Уголовный кодекс России предполагает вплоть до реального срока.На утро понедельника, корреспонденту РИА Новости найти подобный комментарий на канале передачи в Youtube и на других платформах не удалось. Возможно, он уже удален.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.Аппарат столичного омбудсмена Татьяны Потяева предварительно сообщал о задержании более тысячи человек на первой акции и около 120 – на второй. Однако последняя цифра оглашалась, когда акция 31 января еще не закончились, поэтому может быть скорректирована. Официально полиция число задержанных не раскрывает.
https://ria.ru/20201224/navalnyy-1590779879.html
https://ria.ru/20210118/telegram-1593512422.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, татьяна потяева, youtube, москва, происшествия

Источник сообщил о проверке в московских УВД из-за угрозы "минирования"

14:13 01.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Ряд отделов полиции в Москве в воскресенье пришлось проверять на предмет заложенных бомб из-за анонимного комментария, сделанного к передаче "Соловьев Live", сообщил РИА Новости в понедельник источник в экстренных службах.

"Вечером 31 января поступило анонимное сообщение, что в комментариях к политическому шоу "Соловьев Live" пользователь сети оставил сообщение с угрозой взрыва в отделениях полиции Москвы в том случае, если правоохранительные органы не перестанут задерживать людей на митингах", - сказал собеседник агентства.

Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря 2020, 16:27
Соловьев прокомментировал обвинения Госдепа в адрес ФСБ из-за Навального
Как уточнил источник, сразу в нескольких округах Москвы отделения полиции проверялись кинологами – никаких взрывчатых веществ найдено не было.
По данному факту полиция проводит проверку. За заведомо ложное сообщение подобного характера Уголовный кодекс России предполагает вплоть до реального срока.
На утро понедельника, корреспонденту РИА Новости найти подобный комментарий на канале передачи в Youtube и на других платформах не удалось. Возможно, он уже удален.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 14:06
Соловьев осудил требование американской НКО удалить Telegram из AppStore
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа несмотря на многочисленные предупреждения властей. Крупнейшие состоялись в Москве, где, по данным полиции, 23-го числа на улицы вышли около 4 тысяч человек, а 31-го – около 2 тысяч.
Аппарат столичного омбудсмена Татьяны Потяева предварительно сообщал о задержании более тысячи человек на первой акции и около 120 – на второй. Однако последняя цифра оглашалась, когда акция 31 января еще не закончились, поэтому может быть скорректирована. Официально полиция число задержанных не раскрывает.
 
РоссияТатьяна ПотяеваYouTubeМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния