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Состояние богатейших россиян за январь выросло на 1,37 миллиарда долларов
Состояние богатейших россиян за январь выросло на 1,37 миллиарда долларов
Совокупное состояние богатейших россиян в течение января выросло на 1,37 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T09:50
2021-02-01T11:50
россия
экономика
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян в течение января выросло на 1,37 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина за январь выросло на 704 миллиона долларов, до 30,7 миллиарда. Среди россиян в списке BBI он, таким образом, остается богатейшим. На втором месте находится совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого в январе снизилось на 403 миллиона долларов и достигло 24,4 миллиарда.Третью строчку занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал с начала года вырос на 358 миллионов долларов, до 24,2 миллиарда. Четвертую строчку занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал снизился на 994 миллиона долларов, до 22,1 миллиарда. На пятом месте расположился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние стало меньше на 69 миллионов долларов и составило 21 миллиард долларов.На шестом месте оказался Роман Абрамович (Evraz), его богатство составило 18,3 миллиарда долларов (снижение на 126 миллионов). Седьмое место занял бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (18,1 миллиарда долларов), его состояние при этом выросло на 25,4 миллиона. На восьмом месте находится совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, который прибавил 672 миллиона — теперь его состояние оценивается в 18 миллиардов долларов.Девятое место получил Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", его состояние уменьшилось на 145 миллионов долларов, до 16,5 миллиарда. Десятое место досталось основному владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу, чье состояние поднялось за январь на 126 миллионов долларов и достигло 16,2 миллиарда.
https://ria.ru/20210104/milliarder-1591980548.html
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россия, экономика

Состояние богатейших россиян за январь выросло на 1,37 миллиарда долларов

09:50 01.02.2021 (обновлено: 11:50 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Совокупное состояние богатейших россиян в течение января выросло на 1,37 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.
Печать денег на Пермской печатной фабрике - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 16:44
Стало известно, насколько выросло состояние миллиардеров в России за год
Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина за январь выросло на 704 миллиона долларов, до 30,7 миллиарда. Среди россиян в списке BBI он, таким образом, остается богатейшим. На втором месте находится совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого в январе снизилось на 403 миллиона долларов и достигло 24,4 миллиарда.
Третью строчку занял основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал с начала года вырос на 358 миллионов долларов, до 24,2 миллиарда. Четвертую строчку занял основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, его капитал снизился на 994 миллиона долларов, до 22,1 миллиарда. На пятом месте расположился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние стало меньше на 69 миллионов долларов и составило 21 миллиард долларов.
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Девятое место получил Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", его состояние уменьшилось на 145 миллионов долларов, до 16,5 миллиарда. Десятое место досталось основному владельцу "Реновы" Виктору Вексельбергу, чье состояние поднялось за январь на 126 миллионов долларов и достигло 16,2 миллиарда.
 
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