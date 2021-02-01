https://ria.ru/20210201/mikrozaym-1595432288.html

Россияне в декабре взяли рекордное количество микрозаймов

Россияне в декабре взяли рекордное количество микрозаймов

Россияне в декабре прошлого года активно брали в долг у микрофинансовых организаций: количество оформленных займов почти достигло 2 миллионов ссуд, подсчитали... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T08:12

2021-02-01T08:12

2021-02-01T08:12

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне в декабре прошлого года активно брали в долг у микрофинансовых организаций: количество оформленных займов почти достигло 2 миллионов ссуд, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Согласно данным компании, в декабре микрофинансовые организации выдали россиянам 1,98 миллиона займов, что больше результата ноября на 3,1% и является новым историческим максимумом.Такие выдачи объясняются хорошо развитой системой продаж уже имеющимся клиентам: в среднем в прошлом году на одного заемщика приходилось 1,8 займа.При этом в конце прошлого года рос не только спрос на микрозаймы, но и резко подскочила сумма, которую заемщики получали на руки. Так, средний размер выданного займа вырос за месяц на 5% - до 14,5 тысячи рублей, что также стало рекордом для рынка. В результате объем выданных МФО ссуд увеличился на 8,1%, до 28,7 миллиарда рублей.Рост средней суммы займа в компании связывают с переориентацией микрофинансовых компаний на схожие с банковскими кредитами продукты. "Трендом, приводящим к росту суммы выдаваемого займа, является, отчасти, изменение продуктовой линейки у кредиторов – переориентация с так называемых PDL-займов с минимальным сроком и суммой на займы, более похожие на банковские кредиты, по которым выдаваемая сумма может составлять десятки тысяч рублей", - пояснил Лагуткин, добавив, что какого-либо значимого риска в росте средней суммы займа в настоящее не наблюдается.

https://ria.ru/20201113/mikrozaymy-1584548030.html

https://realty.ria.ru/20210120/ipoteka-1593778579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, экономика