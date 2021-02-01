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Россияне в декабре взяли рекордное количество микрозаймов
Россияне в декабре взяли рекордное количество микрозаймов
Россияне в декабре прошлого года активно брали в долг у микрофинансовых организаций: количество оформленных займов почти достигло 2 миллионов ссуд, подсчитали... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T08:12
2021-02-01T08:12
ипотека
экономика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне в декабре прошлого года активно брали в долг у микрофинансовых организаций: количество оформленных займов почти достигло 2 миллионов ссуд, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Согласно данным компании, в декабре микрофинансовые организации выдали россиянам 1,98 миллиона займов, что больше результата ноября на 3,1% и является новым историческим максимумом.Такие выдачи объясняются хорошо развитой системой продаж уже имеющимся клиентам: в среднем в прошлом году на одного заемщика приходилось 1,8 займа.При этом в конце прошлого года рос не только спрос на микрозаймы, но и резко подскочила сумма, которую заемщики получали на руки. Так, средний размер выданного займа вырос за месяц на 5% - до 14,5 тысячи рублей, что также стало рекордом для рынка. В результате объем выданных МФО ссуд увеличился на 8,1%, до 28,7 миллиарда рублей.Рост средней суммы займа в компании связывают с переориентацией микрофинансовых компаний на схожие с банковскими кредитами продукты. "Трендом, приводящим к росту суммы выдаваемого займа, является, отчасти, изменение продуктовой линейки у кредиторов – переориентация с так называемых PDL-займов с минимальным сроком и суммой на займы, более похожие на банковские кредиты, по которым выдаваемая сумма может составлять десятки тысяч рублей", - пояснил Лагуткин, добавив, что какого-либо значимого риска в росте средней суммы займа в настоящее не наблюдается.
https://ria.ru/20201113/mikrozaymy-1584548030.html
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ипотека, экономика

Россияне в декабре взяли рекордное количество микрозаймов

08:12 01.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россияне в декабре прошлого года активно брали в долг у микрофинансовых организаций: количество оформленных займов почти достигло 2 миллионов ссуд, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Согласно данным компании, в декабре микрофинансовые организации выдали россиянам 1,98 миллиона займов, что больше результата ноября на 3,1% и является новым историческим максимумом.
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Такие выдачи объясняются хорошо развитой системой продаж уже имеющимся клиентам: в среднем в прошлом году на одного заемщика приходилось 1,8 займа.
"Микрофинансирование на протяжении длительного времени является лидером по числу выдаваемых займов, обгоняя по этому показателю потребительское кредитование в банках. У МФО хорошо развиты так называемые cross-sale программы, когда после погашения одного займа, потребитель получает предложение о новом займе, возможно, с более интересными условиями. При сохранении текущих макроэкономических условий, данный показатель будет расти в течение 2021 года и далее", - прогнозирует гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.
При этом в конце прошлого года рос не только спрос на микрозаймы, но и резко подскочила сумма, которую заемщики получали на руки. Так, средний размер выданного займа вырос за месяц на 5% - до 14,5 тысячи рублей, что также стало рекордом для рынка. В результате объем выданных МФО ссуд увеличился на 8,1%, до 28,7 миллиарда рублей.
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Рост средней суммы займа в компании связывают с переориентацией микрофинансовых компаний на схожие с банковскими кредитами продукты. "Трендом, приводящим к росту суммы выдаваемого займа, является, отчасти, изменение продуктовой линейки у кредиторов – переориентация с так называемых PDL-займов с минимальным сроком и суммой на займы, более похожие на банковские кредиты, по которым выдаваемая сумма может составлять десятки тысяч рублей", - пояснил Лагуткин, добавив, что какого-либо значимого риска в росте средней суммы займа в настоящее не наблюдается.
 
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