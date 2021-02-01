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Нидерланды получили ответ "Алмаз-Антея" по делу о крушении MH17
Нидерланды получили ответ "Алмаз-Антея" по делу о крушении MH17
Следствие в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины получило в январе письменный ответ от концерна "Алмаз-Антей" по расследованию РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:02
2021-02-01T13:02
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
концерн пво "алмаз-антей"
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следствие в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины получило в январе письменный ответ от концерна "Алмаз-Антей" по расследованию авиакатастрофы, заявил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс.В понедельник в судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17. На этих слушаниях обсуждается ход дополнительного расследования. На заседаниях выступают представители родственников, защиты и обвинение.Он также сообщил, что допросы голландских экспертов - Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии - и экспертов "Алмаз-Антея" могут быть завершены к апрелю 2021 года.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201113/mh17-1584564923.html
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mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), концерн пво "алмаз-антей", николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, в мире

Нидерланды получили ответ "Алмаз-Антея" по делу о крушении MH17

13:02 01.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Следствие в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины получило в январе письменный ответ от концерна "Алмаз-Антей" по расследованию авиакатастрофы, заявил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
В понедельник в судебном комплексе Схипхол возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17. На этих слушаниях обсуждается ход дополнительного расследования. На заседаниях выступают представители родственников, защиты и обвинение.
"Следственный судья проинформировал о прогрессе в дальнейшем расследовании. Суд отмечает следующее: ответ российского "Алмаз-Антея" на отчеты Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии относительно технических деталей крушения рейса MH17 был получен 18 января", - сообщил судья.
Он также сообщил, что допросы голландских экспертов - Нидерландского аэрокосмического центра и Королевской военной академии - и экспертов "Алмаз-Антея" могут быть завершены к апрелю 2021 года.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
13 ноября 2020, 21:49
Видео с показаниями россиянина Пулатова приобщили к делу по MH17
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 18:47Сказано в эфире
Политолог объяснил, почему суд рассмотрит лишь одну версию крушения МН17Судья, председательствующий на процессе в Нидерландах по крушению малайзийского Boeing в Донбассе, отклонил запросы о рассмотрении альтернативных версий катастрофы. Политолог Павел Салин в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"Николай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
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