https://ria.ru/20210201/metro-1595498568.html
"Коммунисты России" предложили продлить часы работы московского метро
"Коммунисты России" предложили продлить часы работы московского метро
Партия "Коммунисты России" предлагает продлить часы работы московского метро, чтобы жители столицы могли пользоваться им в ночное время, заявил председатель ЦК... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:36
2021-02-01T13:36
2021-02-01T13:36
максим сурайкин
общество
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает продлить часы работы московского метро, чтобы жители столицы могли пользоваться им в ночное время, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.Соответствующее обращение Сурайкин направил в адрес руководства метро. В обращении говорится, что в ночные часы пассажиропоток снижается, но не исчезает. По мнению "Коммунистов России", целесообразно было бы сформировать график движения составов метро так, чтобы с часа ночи до 5:30 граждане имели возможность "передвигаться привычным и удобным способом". Сурайкин считает, что необходимо сделать график движения бесперебойным, но при этом увеличив интервалы между прибытием составов в ночное время.Экономические издержки можно было бы компенсировать, применив метод "динамического ценообразования", повысив стоимость проезда в ночные часы, добавил Сурайкин.
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максим сурайкин, общество
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Партия "Коммунисты России" предлагает продлить часы работы московского метро, чтобы жители столицы могли пользоваться им в ночное время, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин
.
Соответствующее обращение Сурайкин направил в адрес руководства метро. В обращении говорится, что в ночные часы пассажиропоток снижается, но не исчезает. По мнению "Коммунистов России", целесообразно было бы сформировать график движения составов метро так, чтобы с часа ночи до 5:30 граждане имели возможность "передвигаться привычным и удобным способом". Сурайкин считает, что необходимо сделать график движения бесперебойным, но при этом увеличив интервалы между прибытием составов в ночное время.
"Таким образом мы существенно облегчим жизнь тысячам горожан, которые из-за закрытых дверей метро вынуждены пользоваться услугами такси либо иным наземным транспортом, что не всегда удобно. Поэтому наша партия предлагает в течении февраля рассмотреть возможность организации работы метро в круглосуточном режиме", - говорится в обращении Сурайкина, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Экономические издержки можно было бы компенсировать, применив метод "динамического ценообразования", повысив стоимость проезда в ночные часы, добавил Сурайкин.