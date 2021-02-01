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Иностранцы пришли в восторг от фото московского метро
Иностранцы пришли в восторг от фото московского метро
Пользователь Twitter aunomdelart выложил фотографии станций московского метрополитена и впечатлил своих подписчиков. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T07:21
2021-02-01T07:42
в мире
россия
метро
сша
twitter
московский метрополитен
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В США пришли в восторг от московского метро
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пользователь Twitter aunomdelart выложил фотографии станций московского метрополитена и впечатлил своих подписчиков."Одержим российскими станциями метро", — отметил он в подписи к посту.Другие пользователи Twitter высоко оценили архитектуру станций московского метрополитена."Это действительно невероятно!" — написала Flo_0601, также отметившая красоту именных поездов московского метро."Когда я приехал, то был совершенно поражен", — поделился воспоминаниями 653auc."Я люблю их. И ведущий к ним эскалатор", — высказался NomytheSailor."Они великолепны", — добавил dawnyellecramos.
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в мире, россия, метро, сша, twitter, московский метрополитен

Иностранцы пришли в восторг от фото московского метро

07:21 01.02.2021 (обновлено: 07:42 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкНа станции метро "Киевская" (радиальная)
На станции метро Киевская (радиальная) - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пользователь Twitter aunomdelart выложил фотографии станций московского метрополитена и впечатлил своих подписчиков.
"Одержим российскими станциями метро", — отметил он в подписи к посту.
Другие пользователи Twitter высоко оценили архитектуру станций московского метрополитена.
"Это действительно невероятно!" — написала Flo_0601, также отметившая красоту именных поездов московского метро.
"Я тоже нахожу их (станции. — Прим. ред.) очаровательными. Это произведения искусства. <…> Некоторые эскалаторы такие длинные, что не видно, где они заканчиваются, а где начинаются. Удивительно!" — отметил Pomchi14.
"Когда я приехал, то был совершенно поражен", — поделился воспоминаниями 653auc.
"Я люблю их. И ведущий к ним эскалатор", — высказался NomytheSailor.
"Они великолепны", — добавил dawnyellecramos.
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