Иностранцы пришли в восторг от фото московского метро
07:21 01.02.2021 (обновлено: 07:42 01.02.2021)
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пользователь Twitter aunomdelart выложил фотографии станций московского метрополитена и впечатлил своих подписчиков.
"Одержим российскими станциями метро", — отметил он в подписи к посту.
Obsessed with Russian metro stations pic.twitter.com/wihvAwT4p9— au nom de l’art (@aunomdelart) January 30, 2021
Другие пользователи Twitter высоко оценили архитектуру станций московского метрополитена.
"Это действительно невероятно!" — написала Flo_0601, также отметившая красоту именных поездов московского метро.
"Я тоже нахожу их (станции. — Прим. ред.) очаровательными. Это произведения искусства. <…> Некоторые эскалаторы такие длинные, что не видно, где они заканчиваются, а где начинаются. Удивительно!" — отметил Pomchi14.
"Когда я приехал, то был совершенно поражен", — поделился воспоминаниями 653auc.
"Я люблю их. И ведущий к ним эскалатор", — высказался NomytheSailor.
"Они великолепны", — добавил dawnyellecramos.
17 декабря 2020, 04:59Иностранцы пришли в ужас от сравнения станций метро в Москве и Нью-Йорке