https://ria.ru/20210201/metro-1595428067.html

Иностранцы пришли в восторг от фото московского метро

Иностранцы пришли в восторг от фото московского метро

Пользователь Twitter aunomdelart выложил фотографии станций московского метрополитена и впечатлил своих подписчиков. РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T07:21

2021-02-01T07:21

2021-02-01T07:42

в мире

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сша

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В США пришли в восторг от московского метро

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пользователь Twitter aunomdelart выложил фотографии станций московского метрополитена и впечатлил своих подписчиков."Одержим российскими станциями метро", — отметил он в подписи к посту.Другие пользователи Twitter высоко оценили архитектуру станций московского метрополитена."Это действительно невероятно!" — написала Flo_0601, также отметившая красоту именных поездов московского метро."Когда я приехал, то был совершенно поражен", — поделился воспоминаниями 653auc."Я люблю их. И ведущий к ним эскалатор", — высказался NomytheSailor."Они великолепны", — добавил dawnyellecramos.

https://ria.ru/20201217/metro-1589605401.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, россия, метро, сша, twitter, московский метрополитен