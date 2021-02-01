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Посольство в Молдавии призвало наказать вандалов, осквернивших мемориал
Посольство в Молдавии призвало наказать вандалов, осквернивших мемориал
Посольство России осудило осквернение мемориального комплекса и воинского захоронения в Хынчештском районе Молдавии, призвав местные власти призвать виновников... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:43
2021-02-01T17:43
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КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Посольство России осудило осквернение мемориального комплекса и воинского захоронения в Хынчештском районе Молдавии, призвав местные власти призвать виновников к ответственности, сообщила пресс-служба димписсии.Ранее глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил об осквернении мемориального комплекса и воинского захоронения советских солдат возле села Руска в Молдавии."Решительно осуждаем очередной кощунственный акт вандализма против мемориального комплекса на месте захоронения советских солдат у села Руска Хынчештского района. Призываем правоохранительные органы и местные власти найти и наказать виновных, а мемориал – привести в надлежащий вид. Память павших солдат – священна", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства РФ в Facebook.Также в дипмиссии отметили, что в год 80-летия нападения Германии на Советский Союз светлая память павших не дает покоя нацистским наследникам поражения, поэтому "в бессильной злобе они позорно отыгрываются на мертвых".В декабре 2020 года парламент Молдавии ужесточил наказание за осквернение могил, преступникам может грозить административное или уголовное наказание. В первом случае они рискуют получить штраф в размере до 105 долларов, во втором случае злоумышленнику может грозить наказание в виде штрафа в размере до 2750 долларов, также он может получить наказание в виде общественных работ или лишения свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20201224/memorial-1590820331.html
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россия, национальный координационный комитет, молдавия, ссср, в мире

Посольство в Молдавии призвало наказать вандалов, осквернивших мемориал

17:43 01.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 1 фев – РИА Новости. Посольство России осудило осквернение мемориального комплекса и воинского захоронения в Хынчештском районе Молдавии, призвав местные власти призвать виновников к ответственности, сообщила пресс-служба димписсии.
Ранее глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил об осквернении мемориального комплекса и воинского захоронения советских солдат возле села Руска в Молдавии.
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"Решительно осуждаем очередной кощунственный акт вандализма против мемориального комплекса на месте захоронения советских солдат у села Руска Хынчештского района. Призываем правоохранительные органы и местные власти найти и наказать виновных, а мемориал – привести в надлежащий вид. Память павших солдат – священна", - говорится в заявлении, опубликованном на странице посольства РФ в Facebook.
Также в дипмиссии отметили, что в год 80-летия нападения Германии на Советский Союз светлая память павших не дает покоя нацистским наследникам поражения, поэтому "в бессильной злобе они позорно отыгрываются на мертвых".
В декабре 2020 года парламент Молдавии ужесточил наказание за осквернение могил, преступникам может грозить административное или уголовное наказание. В первом случае они рискуют получить штраф в размере до 105 долларов, во втором случае злоумышленнику может грозить наказание в виде штрафа в размере до 2750 долларов, также он может получить наказание в виде общественных работ или лишения свободы на срок до двух лет.
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75 лет Великой ПобедыРоссияНациональный координационный комитетМолдавияСССРВ мире
 
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