https://ria.ru/20210201/medvedev-1595449350.html

Медведев оценил возможность контактов с США по линии Совбеза

Медведев оценил возможность контактов с США по линии Совбеза

Возможные контакты с США по линии Совбеза зависят от решения американской стороны, Россия всегда открыта к диалогу, но при этом не надо ей ничего навязывать,... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:20

2021-02-01T10:20

2021-02-01T12:23

большое интервью дмитрия медведева

россия

дмитрий медведев

сша

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Возможные контакты с США по линии Совбеза зависят от решения американской стороны, Россия всегда открыта к диалогу, но при этом не надо ей ничего навязывать, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."По линии Совбеза всё зависит от решения президента. Если американский президент посчитает это целесообразным, то он, соответственно, может дать такие установки своему помощнику по национальной безопасности, помощникам другим, потому что у них там несколько другая система, вы знаете, как это всё устроено", - сказал Медведев в интервью российским СМИ в ответ на вопрос, планируются ли контакты с США по линии Совбеза.По его словам, "если такого рода установки будут даны, контакты будут, а если не будут даны, значит, их не будет"."Это от них зависит. Мы никогда никуда не прятались. Позиция России в этом смысле вполне открытая всегда была. Даже если у нас просто диаметрально противоположные позиции, мы кардинально в чём-то расходимся, мы готовы общаться, мы готовы сидеть за одним столом, что-то обсуждать. Не надо нам ничего навязывать, но обсуждать мы это будем", - подчеркнул Медведев.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210130/sallivan-1595252612.html

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большое интервью дмитрия медведева, россия, дмитрий медведев, сша, в мире