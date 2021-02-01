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Медведев оценил перспективы отношений России и США при Байдене
Медведев оценил перспективы отношений России и США при Байдене
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что при знакомстве нынешний президент США Джо Байден произвел на него впечатление нормального человека, однако... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T10:14
2021-02-01T12:25
россия
сша
в мире
большое интервью дмитрия медведева
дмитрий медведев
джо байден
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что при знакомстве нынешний президент США Джо Байден произвел на него впечатление нормального человека, однако человеческое измерение и политическая позиция - это разные вещи, кроме того, большая часть команды нового американского лидера не отличается дружелюбием по отношению к России.Он отметил, что остальных членов администрации Байдена он не знает, но они российской стороне "хорошо знакомы".Медведев также отметил, что Россия, как любая страна, работает "с той администрацией, с тем президентом, с тем лидером государства, которого избрал народ".В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
https://ria.ru/20210201/pentagon-1595004101.html
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россия, сша, в мире, большое интервью дмитрия медведева, дмитрий медведев, джо байден

Медведев оценил перспективы отношений России и США при Байдене

10:14 01.02.2021 (обновлено: 12:25 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что при знакомстве нынешний президент США Джо Байден произвел на него впечатление нормального человека, однако человеческое измерение и политическая позиция - это разные вещи, кроме того, большая часть команды нового американского лидера не отличается дружелюбием по отношению к России.
"С Байденом я знаком, мы с ним встречались. Одна из встреч, хорошо помню, прошла по приглашению Сильвио Берлускони. Он нас как-то, я ещё президентом страны был, позвал на обед. Ну он говорит, вот, хочу ещё Джозефа Байдена позвать. Ну давай, позови. Мы как-то посидели, пообщались, поговорили. Он производит впечатление вежливого, нормального человека. Но человеческое измерение и политическая позиция - это разные вещи", - рассказал Медведев в интервью российским СМИ.
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Он отметил, что остальных членов администрации Байдена он не знает, но они российской стороне "хорошо знакомы".
"Потому что в значительной степени - в значительной степени - это команда хорошо мне знакомого бывшего президента Барака Обамы. И эти люди тоже, скажем по-честному, не отличаются дружелюбием по отношению к России, совсем не отличаются. Не знаю, как они сейчас себя будут вести, но во всяком случае можно предполагать, что их установки остались прежними", - добавил зампред Совбеза.
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Медведев также отметил, что Россия, как любая страна, работает "с той администрацией, с тем президентом, с тем лидером государства, которого избрал народ".
"И для нас не имеет значения, в Америке это демократ или республиканец, он должен быть просто легитимным лицом, легитимным президентом", - сказал он.
В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
 
РоссияСШАВ миреБольшое интервью Дмитрия МедведеваДмитрий МедведевДжо Байден
 
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