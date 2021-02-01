https://ria.ru/20210201/medvedev-1595447980.html

Медведев оценил перспективы отношений России и США при Байдене

Медведев оценил перспективы отношений России и США при Байдене

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что при знакомстве нынешний президент США Джо Байден произвел на него впечатление нормального человека, однако... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T10:14

2021-02-01T10:14

2021-02-01T12:25

россия

сша

в мире

большое интервью дмитрия медведева

дмитрий медведев

джо байден

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что при знакомстве нынешний президент США Джо Байден произвел на него впечатление нормального человека, однако человеческое измерение и политическая позиция - это разные вещи, кроме того, большая часть команды нового американского лидера не отличается дружелюбием по отношению к России.Он отметил, что остальных членов администрации Байдена он не знает, но они российской стороне "хорошо знакомы".Медведев также отметил, что Россия, как любая страна, работает "с той администрацией, с тем президентом, с тем лидером государства, которого избрал народ".В беседе с Медведевым приняли участие пять журналистов, в том числе корреспондент РИА Новости. Зампред Совбеза ответил на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, коронавируса, создания вакцин, социальных сетей, предстоящих выборов, работы Совета Безопасности.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20210201/pentagon-1595004101.html

https://ria.ru/20210201/tramp-1595442979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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