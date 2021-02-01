https://ria.ru/20210201/mediki-1595581903.html

Путин наградил медработников за борьбу с коронавирусом

Путин наградил медработников за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении медработников за борьбу с коронавирусом, соответствующий документ опубликован в понедельник... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T20:34

2021-02-01T20:34

2021-02-01T20:34

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении медработников за борьбу с коронавирусом, соответствующий документ опубликован в понедельник на портале правовой информации.В частности, Почетной грамотой президента РФ была награждена помощница министра здравоохранения России Оксана Гусева."За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) наградить Почетной грамотой президента Российской Федерации Гусеву Оксану Игоревну - помощника министра здравоохранения РФ", - говорится в документе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210201/vyplaty-1595536257.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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