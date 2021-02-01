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Покупка в Интернете воссоединила женщину с давно потерянной семьей
Покупка в Интернете воссоединила женщину с давно потерянной семьей
Жительница Великобритании Джоселин Трент обнаружила потерянную семью, о которой она даже не подозревала, после того, как с ней связался незнакомец, купивший на... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T03:27
2021-02-01T03:27
2021-02-01T03:27
донкастер
первая мировая война (1914-1918)
великобритания
семья
в мире
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Жительница Великобритании Джоселин Трент обнаружила потерянную семью, о которой она даже не подозревала, после того, как с ней связался незнакомец, купивший на eBay военные награды ее деда, пишет Daily Mail.Житель Ипсвича Адам Симпсон-Йорк покупает в интернете старинные медали и возвращает их семьям награжденных. Он купил две медали за 35 фунтов, и смог найти Трент, а также других членов ее семьи.По словам женщины, единственное, что она знала о своем деде Чарльзе Леонарде Шармане — это то, что он жил в Донкастере и 40 лет работал на железной дороге. Благодаря Симпсон-Йорку, женщина узнала, что ее предок служил в артиллерии и участвовал в Первой Мировой войне.Кроме того, мужчина рассказал Трент, что у нее есть 22 троюродных брата и сестры, хотя до этого женщина не знала других живых родственников, кроме своей дочери. Теперь женщина планирует встретиться со всеми ними лично после завершения пандемии.Трент добавила, что планирует хранить возвращенные награды до конца жизни, и назвала произошедшее "невероятным".
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донкастер, первая мировая война (1914-1918), великобритания, семья, в мире