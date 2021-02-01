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Биография Улукбека Марипова
Биография Улукбека Марипова
Улукбек Асамидинович Марипов родился 30 августа 1979 года в селе Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области Киргизии. РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T12:27
2021-02-01T12:30
улукбек марипов
справки
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Улукбек Асамидинович Марипов родился 30 августа 1979 года в селе Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области Киргизии. Окончил Ошский технологический университет и Ошский государственный университет по специальностям "финансы и кредит" и "юриспруденция".В 1997-2001 годах был председателем крестьянского хозяйства "Кызыл Кетмен".С 2001 года – ведущий специалист Министерства финансов Киргизии, с 2002 года – помощник председателя комитета по доходам при Минфине.С 2003 по 2005 год был помощником губернатора Баткенской области Киргизии.В 2005-2006 годах – консультант депутата Жогорку Кенеша (парламента).В 2006-2008 годах работал в администрации президента Киргизии экспертом сектора госуправления и местного самоуправления, затем экспертом сектора организационной и контрольной работы.В 2008-2010 годах работал в аппарате президента Киргизии, занимал должность госинспектора сектора организационной и контрольной работы, затем инспектора сектора организационно-инспекторской работыС мая по декабрь 2010 года Марипов был начальником управления международного сотрудничества в МЧС Киргизии.С декабрь 2010 года по декабрь 2011 года работал в аппарате правительства Киргизии.С декабря 2011 года был помощником президента Киргизии. С апреля 2015 года – первый заместитель руководителя аппарата президента Киргизии. 17 марта 2016 года был избран парламентом аудитором Счетной палаты по представлению аппарата главы Киргизии. 19 марта 2016 года был назначен председателем Счетной палаты.1 февраля 2021 года парламентская коалиция большинства одобрила кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра Киргизии. Теперь его кандидатуру должны рассмотреть профильные комитеты и весь парламент. В случае одобрения кандидата депутатским корпусом президент подпишет указ о назначении. Избранный президент Садыр Жапаров 20 января сложил полномочия премьер-министра, правительство автоматически ушло в отставку.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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улукбек марипов, справки

Биография Улукбека Марипова

12:27 01.02.2021 (обновлено: 12:30 01.02.2021)
 
© Фото : Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / Султан Досалиев Кандидат на пост премьер-министра Киргизии Улукбек Марипов
Кандидат на пост премьер-министра Киргизии Улукбек Марипов - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© Фото : Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / Султан Досалиев
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Улукбек Асамидинович Марипов родился 30 августа 1979 года в селе Кыргыз-Ата Ноокатского района Ошской области Киргизии.
Окончил Ошский технологический университет и Ошский государственный университет по специальностям "финансы и кредит" и "юриспруденция".
В 1997-2001 годах был председателем крестьянского хозяйства "Кызыл Кетмен".
С 2001 года – ведущий специалист Министерства финансов Киргизии, с 2002 года – помощник председателя комитета по доходам при Минфине.
С 2003 по 2005 год был помощником губернатора Баткенской области Киргизии.
В 2005-2006 годах – консультант депутата Жогорку Кенеша (парламента).
В 2006-2008 годах работал в администрации президента Киргизии экспертом сектора госуправления и местного самоуправления, затем экспертом сектора организационной и контрольной работы.
В 2008-2010 годах работал в аппарате президента Киргизии, занимал должность госинспектора сектора организационной и контрольной работы, затем инспектора сектора организационно-инспекторской работы
С мая по декабрь 2010 года Марипов был начальником управления международного сотрудничества в МЧС Киргизии.
С декабрь 2010 года по декабрь 2011 года работал в аппарате правительства Киргизии.
С декабря 2011 года был помощником президента Киргизии.
С апреля 2015 года – первый заместитель руководителя аппарата президента Киргизии.
17 марта 2016 года был избран парламентом аудитором Счетной палаты по представлению аппарата главы Киргизии.
19 марта 2016 года был назначен председателем Счетной палаты.
1 февраля 2021 года парламентская коалиция большинства одобрила кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра Киргизии. Теперь его кандидатуру должны рассмотреть профильные комитеты и весь парламент. В случае одобрения кандидата депутатским корпусом президент подпишет указ о назначении.
Избранный президент Садыр Жапаров 20 января сложил полномочия премьер-министра, правительство автоматически ушло в отставку.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Улукбек МариповСправки
 
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