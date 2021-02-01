Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210201/lukashenko-1595491013.html
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с годовщиной интронизации выразил уверенность, что его... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:00
2021-02-01T13:00
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
александр лукашенко
русская православная церковь
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153078/20/1530782002_0:199:2934:1849_1920x0_80_0_0_17fbeb047d2b973e0c7729d522d2e0bb.jpg
МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с годовщиной интронизации выразил уверенность, что его служение будет укреплять духовное единство белорусского и русского народов, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.Русская православная церковь в понедельник отмечает 12-летие избрания патриарха Московского и всея Руси Кирилла на патриарший престол. По информации пресс-службы предстоятеля, в этот день патриарх совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя."На протяжении столетий Русская православная церковь является нравственным ориентиром для миллионов верующих. Под Вашим предстоятельством она продолжает с достоинством выполнять свои важнейшие функции - приобщать людей к христианским ценностям, основой которых является любовь к ближнему, сострадание и милосердие… Убежден, что и в будущем Ваше служение будет укреплять духовное единство белорусского и русского народов", - говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба.По ее данным, Лукашенко от лица белорусов выразил благодарность патриарху Кириллу за пастырскую заботу и молитвенную поддержку. Он пожелал предстоятелю РПЦ доброго здоровья, неиссякаемой энергии и помощи Божией в дальнейших созидательных трудах.
https://ria.ru/20210201/patriarkh-1595442635.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153078/20/1530782002_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_cb0543aeedec2e5f4e348f0f2dbd64f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко, русская православная церковь, белоруссия

Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

13:00 01.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Игорь Палкин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/Игорь Палкин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с годовщиной интронизации выразил уверенность, что его служение будет укреплять духовное единство белорусского и русского народов, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.
Русская православная церковь в понедельник отмечает 12-летие избрания патриарха Московского и всея Руси Кирилла на патриарший престол. По информации пресс-службы предстоятеля, в этот день патриарх совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя.
"На протяжении столетий Русская православная церковь является нравственным ориентиром для миллионов верующих. Под Вашим предстоятельством она продолжает с достоинством выполнять свои важнейшие функции - приобщать людей к христианским ценностям, основой которых является любовь к ближнему, сострадание и милосердие… Убежден, что и в будущем Ваше служение будет укреплять духовное единство белорусского и русского народов", - говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба.
По ее данным, Лукашенко от лица белорусов выразил благодарность патриарху Кириллу за пастырскую заботу и молитвенную поддержку. Он пожелал предстоятелю РПЦ доброго здоровья, неиссякаемой энергии и помощи Божией в дальнейших созидательных трудах.
Патриарх Московскийи всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
Вчера, 09:47Религия и мировоззрение
Володин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЛукашенкоРусская православная церковьБелоруссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:36Опрос выявил снижение мотивации на работе у почти половины россиян
06:22Названы болезни, на которые указывает неприятный запах изо рта
05:26Прокуратура в Приморье помогла ребенку получить жизненно важное лекарство
04:57В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты
04:26Названы первые признаки смертельной болезни мозга
04:15Помогавшая пяти тысячам нелегальных мигрантов россиянка пойдет под суд
04:10Иммунолог назвал условия отмены масочного режима
03:52Климкин испугался из-за речи Путина на форуме в Давосе
03:39Власти Аргентины назначили нового посла в России
03:32Рейтинг поддержки Байдена упал в сравнении с первыми днями президентства
03:26"Ростех" планирует создать более мощный ракетный комплекс "Гермес 2.0"
03:24В США пообещали Украине активную экономическую и военную помощь
03:20В МИД рассказали о возможном будущем электронных виз для въезда в Россию
02:58Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей ВМС США в Черное море
02:41SpaceX планирует отправить четырех туристов на орбиту до конца года
02:38Правительство предложило усилить контроль за потоком мигрантов из ЕАЭС
02:28Главный терапевт России рассказала о побочных эффектах после вакцинации
02:15Юрист объяснил, как можно отказаться от кредита
02:14Врач-диетолог призвал быть осторожным с сыром
02:12В ВШЭ объяснили разрыв договора с преподавателем после ареста
Лента новостейМолния