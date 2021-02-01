https://ria.ru/20210201/lukashenko-1595491013.html

Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с годовщиной интронизации выразил уверенность, что его... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T13:00

2021-02-01T13:00

2021-02-01T13:00

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

александр лукашенко

русская православная церковь

белоруссия

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МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с годовщиной интронизации выразил уверенность, что его служение будет укреплять духовное единство белорусского и русского народов, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.Русская православная церковь в понедельник отмечает 12-летие избрания патриарха Московского и всея Руси Кирилла на патриарший престол. По информации пресс-службы предстоятеля, в этот день патриарх совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя."На протяжении столетий Русская православная церковь является нравственным ориентиром для миллионов верующих. Под Вашим предстоятельством она продолжает с достоинством выполнять свои важнейшие функции - приобщать людей к христианским ценностям, основой которых является любовь к ближнему, сострадание и милосердие… Убежден, что и в будущем Ваше служение будет укреплять духовное единство белорусского и русского народов", - говорится в поздравлении, которое приводит пресс-служба.По ее данным, Лукашенко от лица белорусов выразил благодарность патриарху Кириллу за пастырскую заботу и молитвенную поддержку. Он пожелал предстоятелю РПЦ доброго здоровья, неиссякаемой энергии и помощи Божией в дальнейших созидательных трудах.

https://ria.ru/20210201/patriarkh-1595442635.html

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новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко, русская православная церковь, белоруссия