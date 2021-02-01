https://ria.ru/20210201/lokdaun-1595540375.html

Власти Германии рассказали об эффекте от локдауна

Власти Германии рассказали об эффекте от локдауна

В кабмине ФРГ заявили о сокращении новых больных коронавирусом в стране, в том числе госпитализированных в реанимации, это говорит об эффективности... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T16:34

2021-02-01T16:34

2021-02-01T16:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591273488_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_b8c6c8f1c72716a28289e7cc569ec70c.jpg

БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. В кабмине ФРГ заявили о сокращении новых больных коронавирусом в стране, в том числе госпитализированных в реанимации, это говорит об эффективности ограничительных мер, заявила на брифинге в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц."Это хорошая новость - число новых больных сокращается, на прошлой неделе институт Роберта Коха, впервые за три месяца, сообщил об уровне заражения менее 100. Уровень за семь дней соответствует менее 90. Также сокращается число людей, которым необходимо лечение в отделении интенсивной терапии... Мы видим, что согласованные меры и общие усилия по сокращению социальных контактов имеют эффект, и для правительства ФРГ это является поводом выразить благодарность... гражданам", - сказала Фиц.Ранее власти ФРГ приняли решение о пролонгировании жестких ограничительных мер в стране в связи с распространением коронавируса до 14 февраля. Общенациональный ограниченный локдаун был введен в ФРГ 2 ноября прошлого года. В настоящее время закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210124/uvolnenie-1594363841.html

https://ria.ru/20210117/vaktsinirovanie-1593412161.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, в мире