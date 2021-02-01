https://ria.ru/20210201/lavina-1595440347.html

В Красноярске оценили состояние подростка, пострадавшего при сходе лавины

В Красноярске оценили состояние подростка, пострадавшего при сходе лавины

Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток проходит лечение в Красноярске, его здоровье постепенно восстанавливается, сообщает пресс-служба Заксобрания РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T09:30

2021-02-01T09:30

2021-02-01T09:30

россия

красноярский край

норильск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 1 фев - РИА Новости. Пострадавший при сходе лавины в Норильске подросток проходит лечение в Красноярске, его здоровье постепенно восстанавливается, сообщает пресс-служба Заксобрания Красноярского края.В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске 8 января около 20.30 мск произошел сход лавины, засыпало несколько строений. Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней жены и маленького сына, их сын-подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадавшего подростка 12 января перевели из реанимации. По данному факту следователи возбудили уголовные дела по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть трех человек).По данным пресс-службы, прилетевшая в Красноярский край из Липецкой области бабушка Макара Ирина Кулиева уже оформила временное опекунство над ним сроком на полгода, по решению властей Норильска, ей назначена выплата денежных средства на содержание подростка. После реабилитации мальчик вместе с бабушкой намерены вернуться в Норильск, чтобы Макар закончил обучение в 8 классе. Затем они планируют переехать в Липецкую область, где постоянно проживает бабушка.По данным пресс-службы, глава краевого парламента Дмитрий Свиридов переговорил по телефону с бабушкой мальчика. В разговоре с ним женщина попросила, чтобы подростка не выписывали из клинического центра до завершения полного курса восстановления.После общения с Кулиевой спикер краевого парламента связался с главным врачом клинического центра Вадимом Яниным, который проинформировал о состоянии ребенка и заверил, что все необходимые медицинские меры принимаются и сейчас ребенок проходит курс восстановительных процедур.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/lavina-1594597744.html

https://rsport.ria.ru/20210124/lavina-1594391297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, красноярский край, норильск, происшествия