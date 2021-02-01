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Нацсовет Латвии одобрил прекращение трансляции российских каналов
Нацсовет Латвии одобрил прекращение трансляции российских каналов
Глава Совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш назвал похвальным решение крупнейшего в стране кабельного оператора Tet прекратить трансляцию российских... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T17:10
2021-02-01T17:10
россия
baltijas mediju alianse
ltv
евросоюз
маргарита симоньян
латвия
в мире
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РИГА, 1 фев – РИА Новости. Глава Совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш назвал похвальным решение крупнейшего в стране кабельного оператора Tet прекратить трансляцию российских телеканалов – "ПБК" (ретранслятор Первого канала РФ в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ ", "Кинокомедия" и "Киномикс".Ранее Tet выпустил релиз, в котором сообщил, что принял решение отключить ряд российских телеканалов.С 1 февраля Tet перестанет ретранслировать эти телеканалы в Латвии. Вместо них зрителю будут предложены телеканалы LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, Дождь, UATV, Здоровое ТВ, Eureka HD, Пятница, Current Time, TV21. Кроме того, фирма ищет новые каналы, которые можно предложить клиентам вместо исключенных из пакета.Ранее прокурор суда Рижского района Алдис Лсманис предъявил совладельцу компании Baltijas mediju alianse, в состав которой входит ООО "TEM LV", Олегу Солодову и его коллеге Маргусу Мерима обвинение в нарушении режима международных санкций.Tet - крупнейший оператор кабельного ТВ в Латвии, 51% акций компании принадлежит Латвийскому государству.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210201/latviya-1595538340.html
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россия, baltijas mediju alianse, ltv, евросоюз, маргарита симоньян, латвия, в мире

Нацсовет Латвии одобрил прекращение трансляции российских каналов

17:10 01.02.2021
 
CC BY 2.0 / kishjar? / РигаКолокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
CC BY 2.0 / kishjar? / Рига
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РИГА, 1 фев – РИА Новости. Глава Совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш назвал похвальным решение крупнейшего в стране кабельного оператора Tet прекратить трансляцию российских телеканалов – "ПБК" (ретранслятор Первого канала РФ в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ ", "Кинокомедия" и "Киномикс".
Ранее Tet выпустил релиз, в котором сообщил, что принял решение отключить ряд российских телеканалов.

"Решение телекоммуникационного предприятия Tet прекратить ретрансляцию телеканалов "ПБК", "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия ", "Кинокомедия" и "Киномикс" уменьшит объемы российской пропаганды в Латвии. Видимо, у них были обоснованные причины так поступить. В целом, с точки зрения безопасности информационной среды Латвии, такое решение является похвальным, так как уменьшит объем российской пропаганды", — сказал Аболиньш.

С 1 февраля Tet перестанет ретранслировать эти телеканалы в Латвии. Вместо них зрителю будут предложены телеканалы LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, Дождь, UATV, Здоровое ТВ, Eureka HD, Пятница, Current Time, TV21. Кроме того, фирма ищет новые каналы, которые можно предложить клиентам вместо исключенных из пакета.
Ранее прокурор суда Рижского района Алдис Лсманис предъявил совладельцу компании Baltijas mediju alianse, в состав которой входит ООО "TEM LV", Олегу Солодову и его коллеге Маргусу Мерима обвинение в нарушении режима международных санкций.
Tet - крупнейший оператор кабельного ТВ в Латвии, 51% акций компании принадлежит Латвийскому государству.
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Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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