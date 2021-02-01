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В ОП призвали к жесткому ответу на блокировку российских каналов в Латвии
В ОП призвали к жесткому ответу на блокировку российских каналов в Латвии
Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич назвал издевкой прекращение вещания ряда российских каналов в Латвии и призвал Россию... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T16:25
2021-02-01T16:36
россия
александр малькевич
sputnik латвия
нтв (телеканал)
евросоюз
маргарита симоньян
латвия
вильнюс
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич назвал издевкой прекращение вещания ряда российских каналов в Латвии и призвал Россию к жесткому ответу с использованием санкционных инструментов.Ранее компания Tet сообщила, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекращается с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Россия, по мнению общественника, должна отвечать жестче, "шире использовать санкционные инструменты".Tet - крупнейший оператор кабельного ТВ в Латвии, 51% акций компании принадлежит государству.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
https://ria.ru/20210130/latviya-1594985540.html
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россия, александр малькевич, sputnik латвия, нтв (телеканал), евросоюз, маргарита симоньян, латвия, вильнюс

В ОП призвали к жесткому ответу на блокировку российских каналов в Латвии

16:25 01.02.2021 (обновлено: 16:36 01.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный мост в Риге
Железнодорожный мост в Риге - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич назвал издевкой прекращение вещания ряда российских каналов в Латвии и призвал Россию к жесткому ответу с использованием санкционных инструментов.
Ранее компания Tet сообщила, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Ретрансляция прекращается с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.
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"Для меня ничего странного и нового этом нет, потому что Прибалтика давно выбрана неким коллективным Западом для отработки технологии подавления свободы слова, свободы СМИ. Они тренируются там — для них это опытный полигон для пилотного проекта, где они смотрят, последует ли мировая реакция. Она не следует: выясняется, что можно безнаказанно преследовать журналистов, заводить уголовные дела, как в случае с Эстонией, просто закрывать целое большое СМИ. Можно творить все что угодно — и ничего не будет", - заявил Малькевич, которого цитирует сайт ОП РФ.

Россия, по мнению общественника, должна отвечать жестче, "шире использовать санкционные инструменты".
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"То, что взамен популярных, любимых, востребованных жителями стран российских телеканалов предлагаются "Дождь" и совершенно бессмысленное образование под названием "Настоящее время" из Чехии, — это еще большая издевка, которая показывает бессмысленность наличия в ОБСЕ специального представителя по свободе СМИ. На глазах у этого человека происходит циничное попрание базовых свобод человека, слова, СМИ — и никого это не волнует", - добавил Малькевич.

Tet - крупнейший оператор кабельного ТВ в Латвии, 51% акций компании принадлежит государству.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявлены обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание — от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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