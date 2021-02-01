Очередь желающих проститься с Лановым растянулась на десятки метров
12:14 01.02.2021 (обновлено: 12:25 01.02.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди во время церемонии прощания с народным артистом СССР Василием Лановым у театра имени Евгения Вахтангова в Москве
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Поклонники таланта народного артиста СССР Василия Ланового на церемонии прощания заняли все свободное пространство внутри Театра имени Вахтангова, а очередь на вход растянулась далеко за пределы огороженной территории, передает корреспондент РИА Новости.
Актер, общественный деятель, театральный педагог Василий Лановой скончался в больнице 28 января в возрасте 87 лет, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Прощание с ним проходит в понедельник в Театре имени Вахтангова, где актер служил более 60 лет.
31 января, 12:33МастераВасилий Лановой: главная моя любовь – Вахтанговский театрВыпуск программы посвящен памяти народного артиста СССР Василия Ланового, скончавшегося 28 января в Москве на 87-м году жизни. Прозвучит повтор интервью с великим артистом, которое было записано в театре Вахтангова специально для программы "Мастера" и радио Sputnik.
Очередь из желающих проститься ближе к полудню растянулась на десятки метров. Несмотря на январскую погоду, люди терпеливо ждут. Большинство из них с цветами: гвоздиками, белым и красными розами и тюльпанами, а также с портретами артиста.
Многие из поклонников таланта Ланового были рады поделиться с журналистами своими эмоциями. "Я сюда приехал из соседнего города. Новость о смерти артиста, думаю, не оставила равнодушной никого из русских людей. Это большая потеря для всей российской культуры. Цветы сегодня утром выбирали, самые красивые", - сказал РИА Новости один из поклонников, представившийся Николаем.
В очередь также встают случайные прохожие, которые не знали о церемонии прощания. "Это великого хоронят, Ланового", - отвечает полицейский тем, кто спрашивает, почему собрались люди.