https://ria.ru/20210201/lanovoy-1595476580.html

Очередь желающих проститься с Лановым растянулась на десятки метров

Очередь желающих проститься с Лановым растянулась на десятки метров

Поклонники таланта народного артиста СССР Василия Ланового на церемонии прощания заняли все свободное пространство внутри Театра имени Вахтангова, а очередь на... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T12:14

2021-02-01T12:14

2021-02-01T12:25

культура

театр имени е. вахтангова

умер василий лановой

евгений вахтангов

василий лановой

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Поклонники таланта народного артиста СССР Василия Ланового на церемонии прощания заняли все свободное пространство внутри Театра имени Вахтангова, а очередь на вход растянулась далеко за пределы огороженной территории, передает корреспондент РИА Новости.Актер, общественный деятель, театральный педагог Василий Лановой скончался в больнице 28 января в возрасте 87 лет, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Прощание с ним проходит в понедельник в Театре имени Вахтангова, где актер служил более 60 лет.Очередь из желающих проститься ближе к полудню растянулась на десятки метров. Несмотря на январскую погоду, люди терпеливо ждут. Большинство из них с цветами: гвоздиками, белым и красными розами и тюльпанами, а также с портретами артиста.Многие из поклонников таланта Ланового были рады поделиться с журналистами своими эмоциями. "Я сюда приехал из соседнего города. Новость о смерти артиста, думаю, не оставила равнодушной никого из русских людей. Это большая потеря для всей российской культуры. Цветы сегодня утром выбирали, самые красивые", - сказал РИА Новости один из поклонников, представившийся Николаем.В очередь также встают случайные прохожие, которые не знали о церемонии прощания. "Это великого хоронят, Ланового", - отвечает полицейский тем, кто спрашивает, почему собрались люди.

https://radiosputnik.ria.ru/20210131/1595353746.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр имени е. вахтангова, умер василий лановой, евгений вахтангов, василий лановой