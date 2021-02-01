В Курске двадцать человек доставили в полицию после незаконной акции
РЯЗАНЬ, 1 фев - РИА Новости. В Курске участие в несогласованной акции 31 января приняли 49 человек, 20 из них доставили в отделы полиции, в том числе одного несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
"Тридцать первого января 49 человек приняли участие в акции, доставлены в отделы полиции за совершение правонарушения были 20 человек", - сообщили в ведомстве.
По словам собеседника агентства, среди доставленных был один несовершеннолетний, "не достигший возраста, по которому привлекают к ответственности". "Там мы привлекли к ответственности родителей за ненадлежащее воспитание детей", - добавили в пресс-службе управления.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам.
В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".