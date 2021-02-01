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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210201/kurs-1595504530.html
Официальный курс евро на вторник снизился на 75 копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на 75 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 75,37 копейки - до 91,5426 рубля, курс доллара - на 74,74 копейки, до 75,5053 рубля,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T14:01
2021-02-01T14:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 75,37 копейки - до 91,5426 рубля, курс доллара - на 74,74 копейки, до 75,5053 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 75,02 копейки, составив 82,7221 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник снизился на 75 копеек

14:01 01.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 75,37 копейки - до 91,5426 рубля, курс доллара - на 74,74 копейки, до 75,5053 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 75,02 копейки, составив 82,7221 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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