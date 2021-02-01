https://ria.ru/20210201/kuba-1595504932.html

На Кубе вводят обязательный карантин для туристов, но не для всех

На Кубе вводят обязательный карантин для туристов, но не для всех

Куба ужесточает условия въезда прибывающих из-за границы: их ждет обязательный карантин, но организованных российских туристов, которые летят на курорты... РИА Новости, 01.02.2021

2021-02-01T14:46

2021-02-01T14:46

2021-02-01T14:46

туризм

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коронавирус covid-19

куда поехать

туризм

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

куба

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Куба ужесточает условия въезда прибывающих из-за границы: их ждет обязательный карантин, но организованных российских туристов, которые летят на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, изменения протоколов не коснутся, сообщает АТОР.По информации министерства здравоохранения Кубы, с 6 февраля к прибывающим кубинцам (резидентам и нерезидентам) и самостоятельным путешественникам будет применяться "институциональная изоляция": пять дней самоизоляции – до получения результатов ПЦР-теста на коронавирус, выполненных по прибытии в страну. Меры решили ужесточить из-за увеличения числа случаев заражения COVID-19: было выявлено 910 новых заболевших, это наивысший показатель с марта 2020 года.Иностранцы, которые прибывают на Остров Свободы самостоятельно, и кубинцы-нерезиденты будут проходить пятидневный карантин за свой счет в отелях, определенных властями. Они также будут оплачивать расходы по трансферу в эти гостиницы.Но, как подчеркивается в сообщении Минздрава, в отношении организованных туристов (клиентов туроператоров), бизнесменов, заграничных технических специалистов, дипломатического персонала, официальных делегаций и аккредитованной международной прессы будут применяться протоколы, утвержденные министерством туризма, министерством внешней торговли и иностранных инвестиций и МИД.Как сообщили в посольстве Кубы в России, для российских путешественников, которые отправляются на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, продолжают действовать актуальные протоколы въезда.С 10 января 2021 года это справка об отрицательном ПЦР-тест на коронавирус, сделанном за 72 часа до отправления, а также ПЦР-тест на COVID-19 по прибытию, результат которого будет через 24 часа.Пятидневной самоизоляции для организованных туристов в отелях Кайо-Коко и Кайо-Гильермо не будет.Также правительство Кубы ограничивает число авиарейсов из США, Мексики, Панамы, Багамских островов, Доминиканской Республики, Ямайки и Колумбии. При этом сохранятся запрет на полеты из Никарагуа, Гайаны, Тринидада-и-Тобаго, Суринама и Гаити.Новые меры начнут действовать в ночь на 6 февраля и продлятся до особого распоряжения властей.

https://ria.ru/20210125/kuba-1594446918.html

https://ria.ru/20201029/kuba-1581961826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба